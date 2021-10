Symbolicky se tak na lípě vznášejí ptáci, kteří vyjadřují symbol duchovního růstu a síly. Komunitní osvětové společenství v čele s Jindřichem Novákem a Lucií Polákovou pořádalo akci u lavičky Václava Havla, která má velkou oblibu. Ptáci u ní budou poletovat až do 17. listopadu.

U klubovny Komunitního osvětového společenství v Chebu se konal radostný happening "Ptačí sněm", a to při příležitosti nedožitých 85. narozenin bývalého prezidenta Václava Havla.

