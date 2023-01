„K dopravní nehodě mělo dojít tak, že dosud nezjištěný řidič osobního vozidla nezjištěné značky, jedoucí po ul. 26. dubna ve směru od kruhového objezdu do ul. Dlouhá, zřejmě nedal přednost procházející ženě na přechodu pro chodce, do které narazil,“ popsal policejní mluvčí Jan Bílek. „Z vozidla měl vystoupit a zeptat se ženy, zda je v pořádku. Když mu sdělila, že ano, nasedl do vozidla a z místa odjel, aniž by splnil povinnosti účastníka po dopravní nehodě.“