Hasičům trvalo mnoho hodin, než dostali rozsáhlý srpnový požár zcela pod kontrolu. Zasahovalo tam tehdy devět jednotek.

Srpnový požár lesa nad březovskou přehradou. | Foto: Foto: HZSKK

Zatímco jeho kolegové bojovali právě s ničivými plameny v Hřensku, on mezitím úmyslně zapálil les nad přehradou v Březové. Sedmadvacetiletý karlovarský policista, který je zároveň dobrovolným hasičem ve Stanovicích, je trestně stíhán pro poškození cizí věci. Vzhledem k tomu, že jde o příslušníka Policie České republiky, záležitost převzala Generální inspekce bezpečnostních sborů.

"Momentálně je záležitost ve fázi vyšetřování. Za tento trestný čin hrozí policistovi až tři roky vězení,“ uvedla mluvčí inspekce Ivana Nguyenová.

Zatímco jeho budoucnost u policie je zpečetěná, šéf dobrovolných hasičů ve Stanovicích Jiří Buček nad ním nechce lámat hůl. "Nechal bych ho vydýchat. Jsem toho názoru, že takovou věc už zkrátka podruhé neudělá, proto si myslím, že zaslouží ještě jednu šanci. Rozhodně nemám v plánu se s ním rozloučit. Osobně mě mrzí, že si zkazil život," říká velitel stanovických hasičů.

Jak dodává, žháře, který les u Březové na Karlovarsku zapálil vloni v srpnu, to vždy k jednotce hasičů ve Stanovicích táhlo. Když dosáhl plnoletosti, přijali ho mezi sebe. "Byl vždy akční, aktivní, velmi zdatný. Zúčastňoval se i soutěží, jednu vyhrál, byl opravdu dobrý, nadaný a šikovný. Choval se jako kaskadér a chtěl být hrdinou. Když jsme v tu dobu byli právě v Hřensku, naši kluci tam odvedli neuvěřitelný kus práce, sáhli si na dno, měli ruce samou krev a nechtěli si ani odpočinout. Kdyby tam byl on, choval by se taky tak a byl by rozhodnut tam klidně nechat duši," konstatuje šéf jednotky Buček, kterého proto velmi překvapilo, když se minulý týden dozvěděl, kdo může za zapálení lesa nad březovskou přehradou. "Nikdy by mě to nenapadlo, že to bude on," dodává.

Stráň nad přehradou zapálil žhář 17. srpna loňského roku, v té době kvůli suchu vyjížděli hasiči k mnoha událostem. Byl to právě on, který odpoledne informoval o začínajícím požáru o rozloze 9 metrů čtverečních podél Jungmannovy pěšiny. Jenomže oheň se zanedlouho masivně rozšířil, bylo zde nakonec vysláno devět jednotek hasičů, kteří měli problém s nedostatkem vody a trvalo jim až do následujícího rána, než zlikvidovali všechna ohniska. "První tísňové volání jsme přijali ve středu před druhou hodinou odpoledne. O pět minut později jsme dostali další zprávu s upřesněním rozsahu požáru, který již zasáhl plochu 20 krát 20 metrů a stále se šíří. V suchém porostu rozfoukával vítr oheň i na kmeny stromy a do korun náletových dřevin. Při příjezdu hasičů na místo byl požár již na ploše zhruba 100 krát 100 metrů a stále se šířil. Postupně tak hasiči povolávali na místo další posilové jednotky a byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu," informovali vloni členové Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. "Po dvou hodinách zásahu zastavili hasiči šíření plamenů, i nadále bylo nutné důkladně prolít celou plochu požářiště vodou. Právě hasební vody byl v místě nedostatek, nejbližší čerpací místo bylo v Březové, na místo navíc vedly jen úzké lesní cesty bez možnosti otáčení zásahové techniky. Ve večerních hodinách bylo celé místo požáru zcela uhašené, o půlnoci a v šest hodin ráno pak hasiči provedli kontrolu, zda nedochází k dalšímu rozhořívání. Několik malých ohnisek našli hasiči při ranní kontrole, po jejich uhašení se na místo na další kontrolu vrátí ve čtvrtek v odpoledních hodinách," popsali.

Škoda, kterou požár způsobil, dosáhla tří set tisíc korun. Majitelem pozemků je společnost Lázeňské lesy Karlovy Vary, jejímž vlastníkem je krajské město.