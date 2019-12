Sérii vloupání do vozidel zaparkovaných v chebských ulicích se podařilo objasnit chebským kriminalistům.

Takto dopadla auta po nájezdu zloděje. | Foto: PČR

Pachatelem je pětačtyřicetiletý muž, který se od října do listopadu vloupal do sedmi zaparkovaných automobilů. „Do vozidel vnikl násilím a poté z nich odcizil různé věci, které majitelé ve voze ponechali,“ informovala policejní mluvčí Eva Valtová. Z místa činu si odnesl například peněženky s doklady, platební karty, oblečení nebo autokameru. Auta zloději ale asi nestačila, protože se šel poohlídnout do chebské prodejny s textilem.