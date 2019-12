"Podle dosud zjištěných informací se jedná o štíhlého světlovlasého muže ve věku cca 20 let, který je oblečen do béžové bundy s kapucí a tmavých kalhot. Může být ozbrojen. Upozorňujeme veřejnost, aby se ho nepokoušela zadržet, ale ihned informovala policii," sdělila policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Dva lidi měl muž napadnout v pátek 20. prosince dopoledne přímo v Aši.

"V této souvislosti prověřujeme, zda se uvedeného jednání nemohl dopustit 20letý muž, na kterého byl nyní vydán předběžný souhlas se zadržením. Žádáme širokou veřejnost o spolupráci při pátrání po hledaném muži. Ten je 170 až 180 cm vysoké štíhlé postavy, má modré oči a světlé vlasy. Byl oblečen do béžové bundy s kapucí a tmavých kalhot," přiblížila Zuzana Týřová.





Policisté důrazně varují, že hledaný muž může být ozbrojen pravděpodobně sečnou zbraní, proto se jej nepokoušejte v žádném případě zadržet a informujte ihned policii na tísňové lince 158.



"Teprve vyšetřujeme, co se stalo, protože jsme na začátku vyšetřování, nebudeme sdělovat další informace," poznamenala policejní tisková mluvčí.



Případ zaskočil i ašského starostu Dalibora Blažka. "Je to nejhorší věc, co se mohla v našem městě před Vánocemi stát. "Velmi mě to mrzí, ve spolupráci s policií jsme fotografii pravděpodobného pachatele, kterou policisté zveřejnili, umístili i na sociální síť, aby nám s pátráním po něm pomohla nejširší veřejnost. Doufám, že se to brzy povede," konstatoval starosta města.



"Mohu potvrdit, že záchranná služba Karlovarského kraje vyjížděla k dvěma napadeným osobám v Aši. Oba zraněné jsme v kritickém stavu přepravili sanitkou do nemocnice. Pacienty jsme převezli pozemní cestou, protože vzhledem k povětrnostním podmínkám nemohl vzlétnout vrtulník," uvedl mluvčí záchranné služby Karlovarského kraje Radek Hes.