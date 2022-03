"Do sbírky se zapojili jak samotní kriminalisté, tak i policisté z obvodních oddělení, nebo občanští zaměstnanci Krajského ředitelství policie Karlovarského krajem," doplnil policejní mluvčí Jakub Kopřiva. "Sbírka byla zaměřena na věcné dary, které jsou aktuálně nejvíce žádány."

Jednalo se především o různé druhy oblečení pro děti všech věkových kategorií, ale také pro dospělé. Samozřejmostí byla také dětská trvanlivá výživa, jako jsou například sunary. Ve sbírce nechybělo ani velké množství různých druhů drogerie.

"Dále se také povedlo policistům vybrat mnoho druhů hraček, knížek a her pro děti," dodal mluvčí s tím, že veškeré věcné dary, které policisté přijali, budou předány matkám s dětmi z Ukrajiny, které jsou ubytovány v Karlovarském kraji. Věci, které se podařilo díky sbírce vybrat, byly převezeny do centrálního skladu v Karlových Varech, odkud budou distribuovány do celého Karlovarského kraje na ta nejpotřebnější místa.

"Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na sbírce jakkoliv podíleli," uzavřel.