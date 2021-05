Policisté žádají o pomoc širokou veřejnost při pátrání po pohřešované dívce, která v dubnu utekla z výchovného zařízení v Plzni. Mohla by se nacházet i na území Chebu.

Pohřešovaná Natálie Valová. | Foto: Policie ČR

Pohřešovaná Natálie Valová je střední postavy, vysoká 160-165 cm, má modré oči a rovné středně dlouhé vlasy v plavé až hnědé barvě. Dívka nosí vlasy nejčastěji sčesané dozadu a stažené do copu. Pohřešovaná je zdánlivého stáří od 14 do 16 let. Naposledy na sobě měla oblečenou šedou mikinu, šedé tepláky a na nohou měla obuté bílé tenisky.