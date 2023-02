„Běžte dál, vyzývám vás jménem zákona,“ vyzval muže jeden z policistů. "Dejte ty pracky pryč, oba dva. Dejte ty pracky pryč, já jsem nic neudělal. Já si mohu sahat do svého batohu, jak chci," reagoval muž. Když chtěl sáhnout do batohu, policisté ho chytli za paže a odvedli. "Pojďte, my vám ukážeme, kde můžete stát," uvedli policisté a společně s mužem uvázali psa u stromu poblíž místa incidentu. "Vážený pane, prděj tady na to, na celé zákony. Nemůžu tady být, odvádějí mě pryč. Abyste to věděl," prohlásil muž směrem k Pavlovi, který mezitím hovořil s občany na ulici. Budoucí první dáma Eva Pavlová, která událost viděla, nabádala policisty, aby na psa dali pozor.

Petr Pavel v Chebu kolem poledne navštívil Mateřské centrum Klubíčko, odpoledne zamířil také do podniku BWI Czech Republic.

Petr Pavel zahájil návštěvu Karlovarského kraje v Aši, dostal květiny