Není členkou žádné politické strany, a přesto sedí v křesle starostky menší obce na Chebsku dlouhých šestnáct let. Eliška Stránská (nezávislá, sympatizant hnutí VOK - Volba pro kraj) byla kdysi zaměstnancem obecního úřadu a na politické funkce nebo dokonce post starosty ani nepomyslela.

Starostka Eliška Stránská stojí v čele Dolního Žandova už dlouhých šestnáct let. Za tu dobu získala pro obec řadu ocenění například v soutěži Vesnice roku. | Foto: Roman Kořinek

„Přemluvila mě tehdejší starostka Miroslava Trepková, která již nechtěla dále ve starostování pokračovat. Moc se mi nechtělo, ale dnes musím přiznat, že přijmout nabídku ucházet se o post starostky Dolního Žandova byla správná volba,“ říká.

Po úspěchu ve volbách začala brát práci starosty jako obrovskou výzvu a snažila se stmelit obyvatele. To se jí v minulosti vcelku dařilo a bylo to vidět na rozkvětu obce. Dodnes mají v Dolním Žandově dětského i praktického lékaře, gynekologa i zubaře. Otevřena je tam prodejna potravin a výkladní skříní obce je základní škola, kterou navštěvuje sto padesát dětí. Dolní Žandov má také farní pension, funkční kostel i dobré vztahy vedení obce s farářem.

„Když jsem začínala starostovat, měli jsme v katastrofálním stavu komunikace. Většina z nich je již po generální opravě. Zrekonstruovali jsme místní hospodu, máme aktivní dobrovolné hasiče, fotbalisty nebo mladé včelaře. Klub přátel Dolního Žandova se snaží udržovat takzvaný komunitní život, ale je to stále těžší. Ve společnosti je stále více cítit agresivita, nervozita, sobeckost a lhostejnost,“ konstatuje starostka.

Rudolf Kovařík předpovídá počasí už půl století. Začal jako školák s barometrem

I přesto se snaží myslet pozitivně a přemýšlí, co vše by se ještě dalo zlepšit a opravit. Obci se daří čerpat dotace, díky kterým je situace v některých případech jednodušší. Rekonstrukce se tak třeba dočká bývalá tělocvična za hospodou, kde by měl vzniknout dům služeb s knihovnou a komunitním centrem. „Plánů mám samozřejmě hodně a práce mě stále moc baví. Jen mě občas zamrzí, že když děláme nějakou obecní akci, tak přijde jen půlka obce. Lidé by v Dolním Žandově a jeho spádových obcích měli táhnout za jeden provaz a neřešit politiku. Všichni by měli přiložit ruku k dílu, být více zapojení do dění a radovat se z každého úspěchu,“ dodává Eliška Stránská, která by ráda pro teenegery vybudovala skatepark, pumptrack nebo workoutové hřiště.

Ještě předtím ale musí zajistit opravu školní kuchyně a ráda by do obce přilákala investora na stavbu menšího hotelu nebo penzionu. „Vede kolem nás páteřní cyklostezka a tak by se někdo mohl do takového projektu pustit. Za obec mohu slíbit, že bychom se mu určitě snažili pomoci,“ uzavírá starostka Dolního Žandova.