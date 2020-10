Tvrdou ránu dostali restauratéři poté, co museli opět zavřít své podniky. Sice se většina z nich snaží udržet alespoň rozvoz jídel, ale ztráty jsou pro mnohé z nich likvidační.

Radek Dymáček se svou přítelkyní. | Foto: archiv R. Dymáčka

„Za jaro jsem ve ztrátě 1,5 milionu,“ řekl Radek Dymáček, provozovatel restaurace Gurmán v Mariánských Lázních. „Psychicky už jsem opravdu v háji a poprvé v životě nevím, co budu dělat. Nejsem v tom sám, je nás spousta takových,“ sdělil podnikatel. „Rezervy už nejsou žádné, ty jsou vyčerpané a teď budeme improvizovat. Musím říct, že kdybych neměl přítelkyni, asi bych to už dávno zabalil,“ tvrdí. Stále ale věří, že svůj podnik znovu rozjede. Podle něho by měla přijít mnohem lepší pomoc od státu. „Stát musí udělat adekvátní kompenzace a ty prostě nejsou. Nemáme ztrátu jen na tržbách, ale tím, že jsme museli zavřít ze dne na den, vznikla obrovská škoda na zboží.“ Například jarní slibovaná pomoc od státu mu na restauraci nedorazila.