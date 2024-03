Poptávka po nových nemovitostech v Mariánských Lázních se zvyšuje. Město proto vyčlenilo první tři lokality, kde mají vyrůst bytové domy a rodinné domky.

Ilustrační foto. | Foto: Pixabay

„V roce 1980 v Mariánských Lázních bydlelo přes 18 tisíc obyvatel, nyní je to o čtyři tisíce méně. Lidé mají o bydlení ve městě zájem, ale chybí jim nové byty a parcely pro stavbu domů. Proto nyní město připravilo tři lokality, kde by se výstavba měla rozvíjet. Jde o oblast U Pily, v Hamrníkách a Dobrovského,“ uvedl mariánskolázeňský starosta Martin Hurajčík.

U Pily začne stavět soukromý investor. „Zastupitelé o prodeji parcely o velikosti 16 550 metrů čtverečních v lokalitě U Pily v Úšovicích rozhodli na svém prosincovém zasedání, a to za částku 12 milionů korun. Kupující, SUAS Real Estate, se zavázal, že do tří let vybuduje dopravní a technickou infrastrukturu pro zástavbu rodinnými domy. Postaví také obslužnou komunikaci, chodníky a parkovací stání, které po kolaudaci bezúplatně předá městu.

Stavět se má také v Hamrníkách u bývalých kasáren. „Tento projekt je v současné době v projektové fázi. Počítáme s tím, že by zde mělo vzniknout 43 parcel pro rodinné doby. Je otázkou, jestli má pozemky připravit město nebo najít nějakého partnera,“ podotkl starosta. Podle něj by tyto nemovitosti měly být primárně určené lidem, kteří ví, že chtějí žít v Mariánských Lázních, ale momentálně nedosáhnou na úvěr. „Domy by měly být nájemní s tím, že bude možnost si je do budoucna odkoupit,“ vysvětlil Martin Hurajčík.

Co se týká pozemků v lokalitě Dobrovského, jejich příprava bude z hlediska nákladů nejdražší. Počítá se tedy i s vyšší prodejní cenou pozemků, půjde tak o bydlení pro náročnější zájemce. Tyto parcely nejspíš připraví samo město, aktuálně chystá zpracování studie.