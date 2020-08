„Vzhledem k situaci, která nastala, nám bylo nařízeno přesunout své velké turné,“ řekl houslista kapely Karel Holas. „A tak jsme si říkali, co jiného zajímavého našim fanouškům nabídnout. O akustickém turné jsme přemýšleli delší dobu, a tak jsme se rozhodli ho uskutečnit,“ vysvětluje.

Příznivci kapely mohli prostřednictvím internetu kapele psát, jaké písně by na koncertě chtěli slyšet. „Překvapilo nás, na kolik písniček si lidé vzpomněli,“ uvedl frontman František Černý. „Třeba Bystrou vodu jsme opravdu dlouho nehráli a až teď nám došlo, jaká to byla škoda. Do turné jsme zakomponovali hodně písniček navržených lidmi. Nezahrajeme samozřejmě všechny, to by ani nešlo,“ dodal. Ani v době karantény Čechomor nezahálel. „Během pauzy jsme se rozhodli odpočinout si, ale také jsme začali pracovat na nové desce,“ sdělil Karel Holas. „A protože jsme nemohli své fanoušky vidět, rozhodli jsme se s Frantou začít blogovat a udělali takový malý pořad Putování za čechomorskou písní,“ řekl.

V Chebu vystoupí kapela ve složení František Černý, Karel Holas, Matěj Lienert, Lukáš Čunta a bývalý člen kapely Radek Pobořil, jehož virtuózní hraní na harmoniku dodá písním tu správnou atmosféru. Návštěvníci se mohou těšit na intimnější koncert, kde kapelu a lidové písně poznají v syrovější, přesto čechomorské podobě. Koncert začíná v 19.30 hodin.