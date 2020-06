Přesto podle odborníků vyhráno není a mnoho lidí ve snaze o posílení imunity sází také na lidovou medicínu. Deník se tak spojil s léčitelkou Miroslavou Netíkovou z Chodova, aby doporučila, jaký čaj je pro posílení imunity vhodný. Zároveň léčitelka vyjádřila svůj pohled na duchovní význam nemoci.

Už několik měsíců se ve světě řeší koronavirus. Má podle vás tato pandemie nějakou duchovní podstatu?

Žiji stále v ezoterickém prostředí, používám při své práci léčitelky vizualizaci, tzv. třetí oko, souvislosti duše a těla jsou pro mne jedním ze základů léčby, ale duchovní podstatu bych v této pandemii neviděla. V historii bylo mnoho epidemií a pandemií, často rozhodovaly o existenci celých kultur. Lidé mají odjakživa představu, že pokud se děje něco proti nim, museli spáchat něco hrozného, a proto přišel zasloužený trest. Tenhle princip myšlení máme zakořeněný, ať věříme v cokoliv. Myslím, že všechny tyhle problémy si zvládneme vyrobit sami, nepotřebujeme k tomu nikoho

a nic jiného, ať už je to pro někoho Bůh, Matka Země, vesmír apod. Kdyby čínské úřady zasáhly včas, asi by se o problému dozvěděli jen odborníci, mikrobiologové a epidemiologové. Naštěstí v tomto století máme lepší možnosti řešení než v minulosti. Lidé našli způsoby, jak řešit pandemii, sociální izolací podpořenou informovaností lidí pomocí nových technologií. Duchovní poselství ale v této pandemii můžeme najít. Jsme duševně propojení a v tom je síla lidského rodu, jen v tomhle případě je dobré se propojit na co největší vzdálenosti.

Zajímavé je, že se podobné pandemie objevují zhruba jednou za sto let. Mor, cholera, španělská chřipka, teď koronavirus. Existuje podle vás nějaký pandemický cyklus?

Tato otázka je podle mne trošku zavádějící, mezi pandemiemi, které uvádíte, se pořád něco někde dělo, myslím tím epidemie s menším počtem obětí, anebo pandemie v jiných částech planety. Cyklické opakování těchto katastrof z důvodů duchovních není pro mne pravděpodobné.

Mnoho lidí hledalo souvislost s koronavirem i v bibli a ve víře. Myslíte, že pandemie napomůže tomu, že se více lidí stane věřícími?

Nemyslím, že by tato událost měla vliv na lidi po této stránce. Podle mých zkušeností se musí jednat o osobní, někdy velmi těžký prožitek, aby se člověk probral k jinému vnímání světa, než je zvyklý. Pokud se osobně nedotkne pandemie mnoha lidí tím, že by ohrozila život jejich nebo jejich blízkých, jen se otřepou a pokračují dál. Ti, kteří už vnímají souvislosti, jsou propojeni duševně s ostatními, ti se projevili hned, pomohli, jak mohli. Takových lidí bylo hodně, ale ti už svou cestu duchovního vnímání našli. Je však možné, že někteří se to teď naučili, nebo se alespoň dotkli pochopení duchovních souvislostí.

Mělo podle vás období s koronavirem i nějaké plusové stránky?

Jednu kladnou stránku jsem zmínila v předchozí odpovědi. Hodně lidí ukázalo svou schopnost kreativity, obětování se pomoci ostatním, snahy vymyslet cokoli, co pomůže, to bylo hodně povzbuzující. Taková situace se jinak ani řešit nedá, jen společnými silami nedopustit, aby měl virus vhodné hostitele. Jako druhou kladnou stránku vidím možnost, že to byl trénink na ještě horší časy. Třetí kladná stránka – lidé, alespoň někteří, si mohli uvědomit, že příroda je pořád schopna nás překvapit, jsme na ní závislí a nevíme všechno, ani zdaleka. Tedy slovo pokora, které už jsme skoro zapomněli, je namístě. Čtvrtá kladná stránka je poučení, jak důležité je umět zvládat strach. Problém strachu je v takových situacích hodně závažný, způsob jeho překonání pomocí humoru se ukázal v našich končinách jako typické řešení. Vtipy rozpouštěly obavy do humoru – to tady také umíme.

Vy se orientujete také v léčivých bylinách a směsích. Jaké bylinky jsou vhodné pro posílení imunity, což se v boji s viry také hodí?

Imunita je složitý mechanismus mnoha systémů na sebe navazujících. Navíc je u každého narušena jiným způsobem, s jiným zřetězením problémů. Dnes se ale nejčastěji setkávám s poruchami imunity způsobené poruchou střevního prostředí, takže známým problémem poruchy mikrobiomu a s tím související nepřeberné množství potíží, imunitu nevyjímaje. Problém jsou stravovací návyky, které nerespektují roční doby – rajčata , papriky, jahody, hrozny a podobně v zimě, které mnoho lidí konzumuje s radostnými pocity z přijmu vitamínu C , ale ono nám to spíš způsobuje problémy se slizniční imunitou a následně imunitní problémy, které se stupňují až do velkých potíží. Takže bychom si měli vzpomenout jak jedli v zimě, na podzim a na jaře naši předkové, co mohli mít ještě ve sklepě a to jíst také. Co je k mání venku na poli, nebo na zahradě, to je dobré jíst. Hlavně zima má svá práva. V období zimy je potřeba jíst hlavně polévky, vařená jídla, syrového pomálu. Přesto je možné imunitu podpořit čajovými směsmi. Čaj, který pomáhá na nejvíce variant imunitních potíží, kašel, suchý i vlhký, rýmu, chřipku a virózu, se skládá ze čtyř bylin. Je potřeba lišejník islandský 50 g, topolovka květ 30 g, divizna květ 30 g a svízel nať 50 g. Do půl litru vroucí vody dejte 2 lžíce směsi, 10 minut nechte stát, pak scedíte. Pijte 2krát denně ½ l, ale je možné i ¾ l hlavně na začátku nemoci. Lidé, kteří užívají Warfarin, mohou užívat také, ale jen ¼ l denně. Jinak nedělá tato směs problémy, jen v případě individuální nesnášenlivosti, ale s tím jsem se zatím nesetkala.

Mnoho lidí teď je také ve stresu, neustále řeší, co bude v budoucnu. Co mohou lidé udělat z duchovního hlediska, aby se zklidnili, jak nejlépe by měli relaxovat?

Pokud mohu soudit z mé praxe, je dobré vyjít do přírody. Procházky, projížďky na čemkoli, pokud to kondice a možnosti dovolí. Také popovídání s lidmi, jen tak, v klidu o běžných věcech, o tom co je příjemné. To je také duchovní činnost, kdo umí popovídat a přitom nepomlouvat, nevymýšlet strašné scénáře, naopak otvírat se příjemným a harmonickým stránkám skutečnosti, ten vlastně relaxuje a ještě může pomoci dalšímu člověku prožít pěkný den, to je umění duchovního života všedního dne.

Jaké další bylinné směsi lze proti virózám použít?

Bedrník anýz / Pimpinella anisum / 100 g má expektorační a spazmolitický účinek.Experimentálně na zvířatech bylo prokázáno antivirové,antibakteriální insekticidní a estrogenní působení. Truskavec ptačí /Polygolum avikulare / 50g obsahuje třísloviny, glykosidy, organické kyseliny, kyselinu křemičitou, sacharidy, sliz, pryskyřice a silice., použití při zánětu dýchacích cest, úpravě metabolismu.

Jasmín / Jasminum officinale / 50 g obsahuje flavonoid Hesperidin Je popsáno několik laboratorních studií in vitro popisujících antivirový potenciál.

Růže stolistá květ /Rosa centiflolia/ 50g obsah flavonoidů, anthokyanů, silice. Mírné adstringentní účinky. Také účinky antiseptické a antifungální.

Příprava čaje :

Na ½ l vody dáte 2 lžíce směsi, kterou získáte smícháním bylin, necháte stát 15 minut, je důležité přesně, ne více! Jinak doje k destrukci hesperidinu a glykosidů, účinnost bude malá.

Pít 2krát denně. Odhaduji, že uvedené množství vystačí asi na 14 dní pravidelného užívání, není problém užívat i 4 týdny a po pauze 1 týden potom i další 3 týdny podle potřeby.

Zdroj: Farmakobotanika semenné rostliny, Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc

Tinktury : podpůrné působení při virových onemocněních,

Badyánová /Anisi stellati fructus / a Lékořicová /Liquiritiae radix /

Badyánová tinktura

Badyáník pravý je strom původem z Vietnamu a Číny. Plody jsou měchýřky,( souplodí měchýřků). Pletiva obsahují sekreční buňky s obsahem silic a pryskyřic. Druhy rodu Illicium, /kam patří badyán/, jsou bohatým zdrojem kyseliny šikymové, která je základní látkou pro syntézu antivirotika oseltamiviru ( Tamiflu) – významného inhibitoru chřipkových virů.

Zdroj : Farmakobotanika semenné rostliny, Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc autor je profesorem farmakognosie na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové

Příprava tinktury:

Do 2 dcl vodky dejte 4 plody badyánu, který jste před tím rozemleli, nebo rozbili v hmoždíři. Nechte louhovat 85 hodin, tj. 3,5 dne na mých stránkách www.lecba-rostlinmi.eu je pomocná časová tabulka pro zjednodušení určení času slití., aby se vám nestalo, že budete muset vstávat ve tři ráno pro scezení tinktury.

Brát můžete již po 24 hodinách , ale tinkturu slijte až v uvedený čas.

Dávkování : 10 kapek 3 krát denně preventivně, pokud již máte nějaké příznaky, potíže s horními cestami dýchacími , dávejte si 15 kapek 3 krát denně,

Je možné kombinovat s Lékořicovou tinkturou:

Lékořice : kořeny a oddenky jsou významnou farmaceutickou surovinou .

Experimentální farmakologie potvrdila tyto aktivity:

Antivirové, antibakteriální, antifungální působení fenolových metabolitů.

Glycirrhizin potlačoval chřipkový virus, množení virového antigenu v lidských hepatocytech. Neužívat při chronickém zánětu jater, významné nedostatečnosti ledvin, cukrovce a hypertenzi . Neměla by se užívat ani s léčivy na tyto problémy.

Příprava tinktury:

Do 2 dcl vodky dejte 3 lžičky lékořice. Nechte louhovat 120 hodin, tj. 4 dny. Brát můžete již po 24 hodinách, ale tinkturu slijte až v uvedený čas.

Dávkování: 10 kapek 3krát denně

Zdroj : Léčivé rostliny v současné medicíně

Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc , autor je profesorem farmakognosie na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové