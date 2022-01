Koho si zvolila za asistenty pětice zvolených poslanců do Parlamentu České republiky za Karlovarský kraj (Renta Oulehlová (ANO), Jan Bureš (ODS), Jan Kuchař (STAN) a opětovně zvolené poslankyně Jana Mračková Vildumetzová (ANO) a Karla Maříková (SPD) zajímalo Deník, včetně toho kde a kdy je voliči mohou v regionu navštívit. A zda si poslanci ponechají i své krajské zastupitelské posty či zda dva z nich zůstanou i starosty. Ne vždy ale Deník na zaslané dotazy obdržel konkrétní odpovědi.

JAN BUREŠ

Jan Bureš (SPOLU)Zdroj: Deník/Roman CichockiZůstává starostou Ostrova i krajským zastupitelem, vzdal se funkce krajského náměstka: Jména svých asistentů, na něž každý poslanec měsíčně od státu pobírá 49 tisíc, neuvedl. Z webových stránek Poslanecké sněmovny ale vyplývá, že si vybral čtyři asistenty, z nichž jeden je Jan Mraček (ODS), manžel poslankyně a bývalé hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové (ANO). V Burešově týmu jsou také Radim Holeček, Kristýna Kopecká a Milan Trieuv. „Poslaneckou kancelář budu mít v Karlových Varech na Sokolovské 514. Každé pondělí tam bude přítomen Tomáš Grosser, krajský manažer ODS a zároveň jeden z mých asistentů, který s každým probere jeho problém a domluví individuální schůzku podle možností občana a mé,“ uvedl Jan Bureš. Doplnil, že se nebrání ani online setkání s voliči, protože na sociálních sítích je aktivní. Preferuje facebook, twitter a instagram.

RENATA OULEHLOVÁ

Renata Oulehlová (ANO 2011)Zdroj: Deník/Roman CichockiAsistentkou poslankyně Renaty Oulehlové (ANO), která zůstává starostkou Sokolova i krajskou zastupitelkou, je Jana Beranová. „Spolupracovala jsem s ní už v minulosti a je profesně i lidsky na vysoké úrovni,“ zdůvodnila. Voliči ji mohou navštívit v kanceláři v Sokolově, v ulici Boženy Němcové 1808, a to od 17. ledna vždy každé pondělí od 14 do 17 hodin. Také ona sociální sítě nepodceňuje. „Využívám facebook. Protože ale sociální sítě vnímám jako ne úplně pozitivní prostředí, snažím se na facebooku působit pozitivně alespoň prostřednictvím mnou vložených příspěvků. Chci občany všemožně podporovat. Většinou nevstupuji do diskuzí pod příspěvkem,“ uvedla.

JAN KUCHAŘ

Jan Kuchař (STAN)Zdroj: Deník/Roman CichockiNově zvolený poslanec a starosta Františkových Lázní, na zaslané dotazy neodpověděl. Podle webových stránek Poslanecké sněmovny bude i on mít tříčlenný tým asistentů. Jeho členy jsou Jitka Ettler Štěpánková, Petr Nutil a Scarlet Vondrušková. Kancelář má v Chebu, v ulici Májová 1150.

JANA MRAČKOVÁ VILDUMETZOVÁ

Jana Mračková VildumetzováZdroj: ArchivDvoučlenný tým asistentů už podruhé zvolené poslankyně Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) se nemění. „Regionálními asistenty na základě dobré spolupráce z minulého funkčního období zůstávají Vojtěch Matoušek a Gabriela Dostálová,“ uvedla nyní už místopředsedkyně Parlamentu Jana Mračková Vildumetzová. Voliči poslankyni najdou na stejné adrese, jako v minulém funkčním poslaneckém období, a to v Jaltské ulici 1 v Karlových Varech. „Regionální poslanecká kancelář je otevřena každé pondělí od 15 do 18 hodin. Po dohodě je ale samozřejmě možné domluvit setkání i na jakýkoliv jiný termín,“ doplnila poslankyně. Otevřená komunikace na sociálních sítích je pro ni velice důležitá. „Získávám zde řadu podnětů, které se následně snažím řešit ve Sněmovně nebo v krajském zastupitelstvu. Nejaktivnější jsem na facebooku, kde má moje stránka již více jak devět tisíc fanoušků a těší mě, že jsou především z Karlovarského kraje. Stále častěji ale publikuji svoje názory i na twitteru.“ sdělila.

KARLA MAŘÍKOVÁ

SPD - Karla MaříkováZdroj: Deník / RedakceTaké už podruhé zvolená poslankyně Karla Maříková (SPD) a krajská zastupitelka nic nemění. „Vše zůstává stejné jako v minulém volebním období. Občané mě mohou zastihnout v pondělí, ale opět je možné si domluvit telefonicky schůzku i v jiný den včetně víkendu. A protože mé telefonní číslo 775 028 721 je veřejné, občané se na mě mohou občané obrátit kdykoliv a schůzku si domluvit. Pokud nejsou z Karlovarského kraje, můžeme problém řešit telefonicky nebo on line. Nic se pro mě tedy nemění ,“ uvedla poslankyně. Jejími asistenty jsou podle webu Sněmovny Jaroslav Holík a Michal Pála.