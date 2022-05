Pořádalo se tam tradiční setkání chovatelů jednoho z nejkrásnějších a nejvlídnějších psí plemen, a to retrívrů. I když existuje několik barevných variant, v Kyselce převládala zlatá, tedy spíše ta bílá. Akci pořádají pravidelně už několik let místní chovatelé tohoto plemene manželé Míškovi a sjíždějí se na ni milovníci psů z celé republiky. Někteří z nich mají dokonce svého čtyřnohého přítele právě od pořadatelů soustředění, jehož závěrem je i složení zkoušek. Jde o Ověření vrozených vlastností retrívrů, i těch náročnějších - Podzimních zkoušek retrívrů klubových.

"Přijeli jsme sem s naší jedenáctiměsíční Bellou, která je štěnětem loňského vrchu pořadatelů výcviku. Z tohoto vrhu se tady nakonec potkalo pět štěňat. V pátek nás čekají zkoušky, na které se připravujeme. Bella si zatím vede dobře. Je to náš první rodinný pes, ale zvířat máme doma mnohem více," prozradili na sebe manželé Hana a Michal Fröhlichovi, kteří do Kyselky přijeli se svými třemi dětmi až z Rakovnicka.

Letiště oživne. Do Turecka se začne létat už 15. června

Zatímco Fröhlichovi dorazili do Ontaria pouze s jedním psem, není žádnou výjimkou, že se soustředění účastní chovatelé i se třemi psy. "Je tady více psů než lidí," hlásili se smíchem účastníci výcviku. Retrívrů nakonec dorazily čtyři desítky.

Už několikátou generaci svých retrívrů přivezla do Kyselky Yvetta Holanová z Neratovic. "Bohužel, nepodařilo se mi je přivézt všechny najednou, protože už umřeli. Teď jsem tady pojedenácté a jde už o třetí generaci, kterou tady mám," vyprávěla chovatelka. Je hrdá, když její čtyřnohý přítel výcvikem zdárně projde. "Je to zkrátka dobrý pocit, že ten váš pejsek se něco naučil, že to mělo smysl a že je šikovný," konstatovala majitelka retrívra, který má za sebou už vyšší zkoušky, a tak může chodit i na hony.

Náraz vozu do stromu skončil tragicky, řidič přišel o život

Majitelé psů jsou při několikadenních výcvicích rozděleni do několika skupin podle toho, jak jsou jejich čtyřnozí kamarádi staří a šikovní. Součástí pobytu je hlavně pohyb v terénu, třeba i v lese. Mladší retrívři se teprve všechno musí naučit, například jak se správně chovat na výstavách. Lekce právě z této oblasti je součástí soustředění, a tentokrát ji měla na starosti trenérka psů Nikola Hesová. Začínajícím chovatelům názorně vysvětlila, co mají dělat pro to, aby jejich miláčci na výstavách uspěli.