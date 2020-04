„Potůčky byly a stále jsou zaměřené na turistický ruch. Řada lidí má u nás nyní velké finanční problémy, hodně z nich pracovalo v restauracích, které jsou teď zavřené, další dojížděli za prací do sousedního Německa. Mnoho z nich už dostalo výpovědi a jsou doma. Abychom jim alespoň nějak pomohli, organizujeme pro ně brigády,“ říká starosta Potůčků Vlastimil Ondra.

Brigádníci vykonávají především jarní úklidové práce, žádné finanční terno to ale není. „Mají stokorunu na hodinu, není to mnoho, alespoň částečně jim to ale pomůže třeba na zaplacení nájmu,“ konstatuje Ondra.

Potůčky si pomoc lidem dovolit mohou, protože patří k nejbohatším obcím v Česku. Bohužel tak velkorysé gesto si jiné obce v Krušnohoří dovolit nemohou. „Nikdo se na nás zatím s žádostí o pomoc neobrátil. Máme sice pendlery, ale nevím, že by z nich někdo přišel o práci, naštěstí,“ poznamenává starostka Nových Hamrů Eva Machková. „Kdyby se tak stalo, nebylo by v našich možnostech, abychom jim pomohli,“ dodala.

Klid je stále také v sousední Horní Blatné. „Naši pendleři zatím o práci nepřicházejí. Hodně z nich zůstalo v Německu, teď se budou vracet po prvních turnusech,“ uzavírá starosta Robert Petro.