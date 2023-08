Hasiči chtějí za účasti dotčených orgánů do konce roku zkontrolovat všechny brownfieldy a podobné areály na území Karlovarského kraje.

Největší požár v novodobé historii. Tak hodnotí hasiči Karlovarského kraje požár skládky pražců, který začal v pátek 26. srpna večer v areálu v Tisové. „Šlo o největší akci, co se týče nasazení hasičů i techniky, za posledních třicet let,“ říká ředitel Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje Oldřich Volf.

Plameny šlehaly až do třicetimetrové výšky a v sobotu před sedmou hodinou ranní se dostávali hasiči do zoufalé situace. Už v pátek v noci byl na místě vyhlášen nejvyšší stupeň požární ochrany, tedy zvláštní, který už nemá žádné další ohraničení. Požár se jim nedařilo dostat pod kontrolu. „Tvrdé dřevo pražců a chemikálie, jimiž byly napuštěny, byly opravdu velkým problémem,“ přiznává velitel sokolovských hasičů Martin Mulač.

Požár v Tisové: Zplodiny se do okolí neuvolnily. Likviduje se poslední desetina

„Voda, kterou jsme hasili, se vypařila ještě před tím, než dopadla na místo. Dokonce jsme zvažovali, zda nenecháme prostor vyhořet. Měli jsme ale štěstí v neštěstí, protože areál je bývalým důlním prostorem, kde se nachází kaliště. Voda z hašení tak odtékala do kaliště a nedošlo tak ohrožení životního prostředí. Kdyby to tak nebylo, byl by to velký problém a došlo by ke kontaminaci půdy,“ vysvětluje ředitel Volf.

Zdroj: Jana Kopecká

Znovu potvrdil, že chemici z laboratoře z Třemošné nezjistili při opakovaném měření žádné zvýšené koncentrace nebezpečných látek. „Situace při požárech v takovýchto areálech je totiž taková, že oheň pouští do ovzduší mnohem méně zplodin než voda, kterou se hasí. Proto hrozí kontaminace půdy,“ pokračuje ředitel.

Hasičům se dlouho nedařilo dostat do epicentra. Prořezávali okolní stromy, aby se požár nerozšířil ještě dál. Hrozilo totiž, že za své vezme i blízký březový les, což by byla další komplikace. Ten je vysokými teplotami nakonec poškozený. Při akci bylo spotřebováno 32 milionů litrů vody, což podle Volfa odpovídá celkovému množství vody, kterou by hasiči Karlovarského kraje potřebovali na uhašení všech běžných požárů v jednom roce. „Do akce bylo nasazeno 70 jednotek, pomáhali nám hasiči i z ostatních krajů, celkem se tu vystřídalo přes 400 lidí. Při akci byl popálen jeden hasič, velmi mnoho jich ale utrpělo termický šok a byli vyčerpáni. Statistiky uvádějí, že jich bylo patnáct, ale to číslo bude mnohem vyšší. Na začátku nám tady kluci padali jak hrušky, byli hodně přehřátí. Když se zchladili, šli opět do akce,“ konstatuje Volf.

Požár skládky v Tisové pohledem pilota vrtulníku, podívejte se na hašení z výšky

Na místě je stále 25 hasičů, protože požár není ještě zcela zlikvidován. Škoda je odhadnuta na něco málo přes 40 milionů korun. Shořela tam štěpkovací linka, bagr a nakladač. Hasičům se podařilo zachránit blízkou halu. „Ta se nachází přitom jen čtyři metry od místa a Sokolovskou uhelnou jako vlastníka jsme informovali, že vzhledem k tomu, že je v bezprostřední blízkosti, jsme přesvědčeni, že také shoří. Plameny šly až dvacet metrů nad ní. Podařilo se nám zachránit nakonec nejen ji, ale i garáže a stroje značné hodnoty,“ upřesňuje šéf krajských hasičů.

Majitel musel hasičům předložit veškeré doklady o tom, co je tam uloženo. Podle Volfa ale není jisté, zda byly naplněny všechny předpisy. „Tento požár nám hodně připomíná událost z dubna roku 2009, kdy ve Vřesové hořela skládka pneumatik. Proto jsme se rozhodli, že do konce roku zkontrolujeme za účasti dotčených orgánů všechny podobné areály a brownfieldy na území kraje, zda dodržují veškeré potřebné předpisy. Chceme zkontrolovat odlehlá místa, vytipovat je na základě místních znalostí, abychom zkrátka věděli, co zde je,“ uzavírá Volf.