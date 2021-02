"Pracovat z domova u nás opravdu nejde,“ řekl Petr Marek ze společnosti Maman Euro Logistic v reakci na čtvrteční vládní nařízení pro okresy Cheb a Sokolov. Podle něj musejí občané nově nosit chirurgické roušky nebo respirátory.

Foto: společnost Mamn euro logistics

Ministr zdravotnictví Jan Blatný navíc zdůraznil, že firmy by měly poslat své zaměstnance na home office nebo alespoň zamezit setkávání pracovníků. To však společnost Maman Euro Logistic Cheb sídlící v Lipoltově na Chebsku, která se zabývá logistickými a skladovacími službami, udělat nemůže. Protiepidemiologická opatření přijala už dříve a kladou důraz na co největší minimalizaci rizika nákazy covid-19. "Udělali jsme všechno pro to, aby se nám nepotkávaly směny,“ řekl manažer. Zaměstnanci tak odcházejí o půl hodiny dříve. Zamezit tomu, aby se pracovníci jedné směny mezi sebou nepotkávali, je ale podle jeho slov nemožné. „Jsou operace, které se prolínají. Našim pracovníkům jsme nakoupili roušky, dostali dezinfekci a dezinfekční gely, a to nejen do zaměstnání, ale také domů. Snažíme se se o ně postarat a vybavili jsme je například i vitamíny,“ sdělil.