K tomu call centrum zajistilo v prosinci zatím 5196 rezervací na PCR test a zodpovědělo stovky dotazů týkajících se odběrů, karantén a dalších souvisejících témat. I přesto se jeho pracovníci setkávají s nevolí občanů a negativními reakcemi.

„Jsme vytížení na maximum, během druhé vlny koronaviru provádíme až kolem 900 rezervací za den. Přitom cítíme, jak jsou volající čím dál více netrpěliví, podráždění, což nám jenom komplikuje rychlý průběh rezervace. Přitom ty problémy často pramení z nepřipravenosti člověka poskytnout základní informace, rodné a telefonní číslo, adresu. Chápeme, že blížící se vánoční svátky ještě stupňují ten stres, kterému se lidé vystavují, protože chtějí všechno zvládnout včetně testu. O to víc si pak vážíme pochopení a slušného jednání na druhé straně linky. Věřte, že ani pro nás ta situace není jednoduchá a snažíme se být co nejvíc vstřícní,“ uvedl Miroslav Lukeš ze štábu Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Co se týče antigenního testování, hlásí call centrum od 27. prosince do konce roku 2020 ještě 1122 volných míst.

Nepřetržitě fungují také odběrová místa v kraji, která ještě rozšířila svou činnost o antigenní testování. „Bez nároku na odpočinek řešíme pandemii koronaviru v kraji už 10. měsíc, v březnu začala vyjíždět do domácností první mobilní odběrová skupina Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, 19. března 2020 jsme otevřeli první odběrové místo v areálu karlovarské nemocnice. Sestry a další pracovníci v odběrových místech, ale i na „covidových“ jednotkách, mají stovky přesčasových hodin, a pak je každé milé slovo a úsměv od lidí přijíždějících na testy či od pacientů k nezaplacení,“ dodala Dagmar Uhlíková, krajská koordinátorka intenzivní péče a lékařská ředitelka Karlovarské krajské nemocnice.

Na to, že v boji s koronavirem ještě není vyhráno, upozorňují i krajští hygienici. „I Krajská hygienická stanice je nepřetržitě několik měsíců ve velmi intenzivním kontaktu s veřejností a bohužel je třeba říci, že se agresivita některých lidí stupňuje. Chápeme, že obavy a strach z nákazy panují už příliš dlouho, ale prosíme všechny, aby pochopili, že je nutné respektovat pravidla, abychom ochránili sami sebe, své rodiny, seniory i všechny ostatní. Často se setkáváme s tím, že pozitivně testované osoby, se kterými komunikujeme kvůli dalšímu postupu, jsou překvapené, že musí do izolace a jejich kontakty do karantény. A to i po tak dlouhé době, kdy se o koronaviru všude mluví a informuje,“ uvedla Martina Prokopová, ředitelka protiepidemického odboru KHS.

Také pro Zdravotnickou záchrannou službu byl tento rok atypický a náročnější než přechozí. „Kromě zajištění přednemocniční péče už dlouhé měsíce zajišťujeme také mobilní odběrové týmy, což od jara vygenerovalo mnoho hodin práce navíc jak pro naše záchranáře, tak operátory. Totéž samozřejmě platí napříč profesemi, které zabezpečují celý systém odběrů v chodu. Všichni dělají maximum pro dostatečnou kapacitu a plynulost jak při rezervaci termínů, tak při odběrech

samotných. I my tedy prosíme o schovívavost a pochopení a to vůči všem, kteří se na systému podílejí,“ shrnul Miloš Kukačka, zástupce ředitele Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.