Suma zahrnuje kupní cenu a také částečné uhrazení exekučních nákladů. Aby zadlužená obec mohla pozemky prodat, musí udělit souhlas exekutor. Opozici se ale ani tento krok koalice nelíbí a hlasování se zdržela.

Jde o pozemky, které už v loňském roce chtěla obec prodat Vajnerově společnosti Sangerberg group. Tehdy odsouhlasilo zastupitelstvo prodej za deset milionů korun. S nabídkou ale přišly také Karlovarské minerální vody, nyní Mattoni 1873. Za pozemky nabízela společnost 30 milionů korun. Jenže k takovému prodeji by potřebovala obec souhlas věřitele. Prameny se tak už poněkolikáté ocitly v začarovaném kruhu. Vedení bylo napadáno, že se nechová jako správný hospodář, když odsouhlasilo nižší nabídku. K prodeji za vyšší částku by ale nedostalo souhlas majoritního věřitele. Neúspěšná společnost obec zažalovala a zastupitelé raději od tohoto prodeje upustili.

Na posledním zasedání byl bod prodeje předmětného majetku opět na programu. „Koaliční zastupitelé odhlasovali v souhrnu vyšší nabídku,“ uvedla starostka Pramenů Michala Málková. Nabídku podala i Mattoni 1873. Ta ale byla ve výši 20 milionů korun.

Mohlo by se zdát, že jak věřitel, koalice i opozice mohou být spokojeni. Přesto to v Pramenech opět vře. „Věřitel nabízel za pozemky a vrty 12,5 milionu korun, přes pět milionů korun uhradí za náklady exekuce a pět milionů si odpočte z evidovaných dluhů,“ uvedla za opoziční hnutí Prameny šťastné a veselé Anna Fábiková. „Zní to jako 22,5 milionu korun, ale náklady exekuce nebyly k tomuto datu vyúčtovány. Lze se jen dohadovat, zda uvedená suma jsou celkové předpokládané náklady. V tom případě je současná úhrada předčasná.“ S tím ale Málková nesouhlasí. „Vyčíslení nákladů exekuce k 16. květnu obdržely i opoziční zastupitelky jako podklad týden před samotným zasedáním. Stejně tak vědí, že existuje uznání dluhu z minulého roku,“ řekla starostka.

Hlasování se opozice zdržela. Navrhovala záměr odvolat, nebo počkat do dalšího zasedání. Chtěla prověřit oprávněnost věřitelových pohledávek, celkovou výši dluhu a využít možnost promlčení. „Dle vyjádření právničky, která byla na zasedání přítomná, není v současné době možné podat námitku promlčení. Opoziční zastupitelky to dobře vědí, jen tyto skutečnosti ignorují,“ řekla Málková. Společnost Real Aspekt by chtěla v Pramenech vystavět lázeňský dům a dům pro seniory.