Je to rok, co na obyvatele Karlovarského kraje udeřila covidová vlna neuvěřitelnou silou. Právě tento kraj, nejmenší v republice, byl v této vlně zasažen nejvíce. Za první čtyři měsíce loňského roku zemřelo v souvislosti s covidem v Karlovarském kraji téměř tisícovka lidí. První, kdo upozornil na vážnost situace, byl dnes již bývalý primář chebské interny Stanislav Adamec. Ten jako první v republice varoval, že se musí pacienti selektovat. Nikdo z odpovědných ale tehdy na krizi nereagoval a místo toho pronesl tehdejší premiér Andrej Babiš na adresu kraje, že si neustále tento historicky nejhorší kraj na něco stěžuje. Ten 17. ledna 2021 kritizoval Karlovarský kraj v přístupu k očkování. „Karlovarský kraj stále něco říká. Je to nejhorší kraj, historicky ve všem, v antigenech, v PCR testech,“ prohlásil Babiš na adresu Karlovarského kraje, který si stěžoval, že nemá dost vakcín proti covidu-19.