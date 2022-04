„Jedná se o nastávající maminy, které k nám chodí přibližně od 30. týdne těhotenství. Kolikrát přijdou daleko menší, ale i větší gravidity. Mamky k nám chodí i těsně před porodem. My ale doporučujeme nastávajícím maminkám docházet od 30. týdne.," říká vrchní sestra Gynekologicko – porodnického oddělení Nemocnice Cheb Václava Šnaidlerová. „Povídáme si o porodu, také o tom, co si maminky představují a co my u nás na porodním sále nabízíme. Nastávající maminky i tatínkové si prohlédnou prostory porodnice, vidí naše porodní asistentky, oddělení šestinedělí i porodní sály. Vedeme diskuze a na všechny otázky týkající se porodu a nejen porodu poskytujeme odpovědi. Provádíme je i na novorozeneckém oddělené, kde otázky zodpovídá jak sestřička, tak i pan primář Čapek. Jsou to otázky o kojení, miminkách, bondingu, také jsou důležitá témata jako je péče o prsa, bradavky a podobně,“ pokračuje vrchní sestra.

Zájem maminek je velký a stále roste. „Naše porodní asistentka povídá o tom, kdy je dobré jet do porodnice a jak to poznat. To je pro ně velmi důležité. Dále probíráme, co je konkrétně nutné si do porodnice sbalit. Dále informujeme o tom, co naše porodnice poskytuje, co mohou naše porodní asistentky na porodním sále nabídnout, co se děje při příjmu a kam je následně zavedeme. Seznamujeme se s první dobou porodní. Jsem ráda za to, že se z většiny u porodu objevují i tatínkové. Je to moc důležité jak pro samotnou maminku, tak i vzájemný partnerský vztah. Otec se při porodu stává nepostradatelným asistentem - to za prvé, za druhé je neodmyslitelnou a největší psychickou podporou matky a za třetí si díky tomuto zážitku uvědomuje, co vše žena při porodu musí prožívat a jak moc silná musí být, “ sděluje.

Maminky mají před porodem k dispozici mnoho pomůcek ke zklidnění bolesti. „Máme tu gymnastický míč, žíněnky, difuzér s aromaterapií. Poskytujeme olejíčky na masáže beder, podbřišku, nohou, podle toho, co maminka preferuje. Samozřejmě nesmím zapomenout na masážní vanu, kterou rodičky mají velmi v oblibě, na každém porodním sále máme jednu. Tato vana slouží k předporodní úlevě od bolesti. Nastávajícím maminkám nabízíme různé polohy při porodu. Jako důležitý preferujeme zmiňovaný bonding, kdy se bezprostředně po porodu miminko pokládá mamince na břicho. Naši zdravotníci nechávají dotepat pupečník, a to z toho důvodu, že pupečník ještě nějakou dobu obsahuje okysličenou krev a díky tomu se miminko takzvaně ještě docpe okysličenou krví. Dále to působí jako prevence anémie u novorozeňat. Samozřejmě také směřujeme tatínky, aby si pupeční šňůru sami přestřihli, ale často se stává, že se do přestřihnutí otcové nehrnou, protože jsou velmi opatrní,“ směje se.

Vrchní sestra popisuje aktuální trendy při porodu. „Trendem číslo jedna jsou porodní přání. Takový návrh máme i na webových stránkách nemocnice. Hitem jsou i vzory přání z internetu, kde toho lítá opravdu hodně. Dalším takovým dnešním vypalovákem je vaginální napářka, ale tam mamka samozřejmě musí splňovat určité podmínky. Máme tu bylinky, kdy si maminka sedne na napařovací stoličku, zahalí se do bavlněného prostěradla a na tom sedí. Nutno podotknout, že to krásně uvolňuje porodní cesty. To jsou věci, které na velkých klinikách nedělají. Mám tady například děvčata, která studují na fakultě v Plzni obor porodní asistentka, a i ona říkala, že v menších špitálech se rodičkám daleko více věnují. Každé přání ale má své mantinely. Pořád se jedná o nemocnici, kde za rodičky a miminko porodník zodpovídá, takže jsou obeznámení i s tím, že pokud se v průběhu porodu začne něco nedařit, tak už nastupuje samotná medicína,“ popisuje Šnaidlerová.

Osvěta je podle slov vrchní sestry nesmírně důležitá. „Vždy si tady uděláme malé občerstvení, kávičku, čaj, já upeču buchtu a u toho hezky sedíme a povídáme si. Máme tu rodinnou atmosféru, a to vnímám jako velmi důležité. Kupodivu se někdy tatínkové ptají víc než maminky, což je milé. Opravdu vidím, jak jsou za to budoucí rodiče rádi, a to nám také samozřejmě dělá radost. Někdy je to více s humorem, někdy zase o té odbornosti, zkrátka od všeho něco,“ uvádí.

V předporodním setkávání Kuk na svět maminky vyplňují dotazník. „Je to tak lepší, protože v momentě, kdy přijedou do porodnice s kontrakcemi, tak je tím nechceme zatěžovat, mají myšlenky logicky někde jinde. Na našich stránkách také máme návrh toho, jaká u nás mohou mít porodní přání, což si maminky mohou stáhnout. Potom maminkám dáváme malé dárečky, které máme od firmy Hipp. Sponzorským darem nám pomohla i paní Kolářová, která učí na zdravotnické škole v Chebu a uháčkovala dečky s chobotničkami. Maminkám také nabízíme možnost otisknutí nožičky dítěte po porodu, to vše mají zdarma,“ dodává vrchní sestra.

Další Kuk na svět je naplánovaný na středu 4. května v prostorách Nemocnice Cheb.