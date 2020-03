Jejich představa, že mají prázdniny, vzala zasvé. Už ve středu jim prostřednictvím internetu začaly chodit úkoly, pracovní listy a zadání na výpisky nové látky.

„Je to mazec,“ řekl třináctiletý Michal z malé obce na Chebsku. „Opravdu bych raději chodil do školy. Tam nám učitelky novou látku vysvětlí. Doma se ale musím buď ptát mamky, když přijde z práce, nebo si vyhledat informace na internetu. Pak musíme práci ofotit, nahrát a poslat. Navíc mi připadá, že toho děláme víc doma než ve škole. Tam nám to dávkují po hodinách, přes internet mám pocit, že je toho mnohem víc,“ popisuje úskalí studia po internetu. Podle jeho slov najeli na domácí rozvrh.

Podobně to má také další školák. „Když přijde mamka z práce, uděláme rozvrh na druhý den. Podle zadaných úkolů rozplánujeme to, co mohu udělat sám,“ řekl další školák, dvanáctiletý Tadeáš z Chebu. „Co zvládnu sám, dělám dopoledne. Co ne, necháváme na podvečer, kdy jsou rodiče doma. Jak jsem měl radost, že nechodíme do školy, teď už si přeji, aby to skončilo a já už do školy zase mohl,“ říká Tadeáš.

Školu v současné době řeší i rodiče v mnohem větší míře, než je tomu v průběhu obyčejného školního roku.

„Je spousta úkolů nebo nové látky, se kterými si ani starší dítko bez nějakého vysvětlení nedokáže poradit,“ potvrdila druhou směnu maminka Kateřina z Chebu.

„Pro ty, kteří by mi chtěli spílat, upozorňuji, že si nestěžuji a nenadávám. Jen to konstatuji. V normálním režimu ale příliš neřešíte, jestli tomu dítě porozumí. Většinou jde totiž za svou učitelkou, ta mu to vysvětlí a je to. Tady je rodič, který to musí vysvětlit. Přiznávám, že jsem odmalička plavala v matematice a zlomky jsou pro mě španělskou vesnicí. Jsem ráda, že mám staršího syna, který to dceři vysvětlí,“ stýská si maminka dvou školáků.