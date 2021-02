Vláda 8. února schválila do hmotných rezerv nákup tří polních mobilních márnic pro přechodné uložení těl. „Tím historicky poprvé, minimálně od vzniku České republiky, bude stát schopen pohřbít zemřelou osobu vlastními technickými prostředky bez nutnosti obrátit se na soukromé provozovatele pohřební služby,“ informovalo ministerstvo pro místní rozvoj.

Do výbavy je dostane Hasičský záchranný sbor. V následujících letech mohou být mobilní márnice nasazeny v místech postižených živelnou katastrofou nebo jinou mimořádnou událostí. Hlavním důvodem k vládnímu rozhodnutí je ale současná pandemie covid-19 a přeplněná krematoria.

Řady nebožtíků stoupají po celé republice, výrazně v ohniskách epidemie. Krematorium v Karlových Varech, kde se na poslední cestu vydávají zemřelí z celého kraje, bylo na hraně kapacit už v polovině ledna a lépe zatím nebylo. Navíc krematorium čeká odstávka, kvůli rychlému opotřebovávání pecí.

„Revize jsou četnější, teď už jednou za měsíc, protože kapacita žehů je stanovena na šest set. Pak se pec musí odstavit a zařízení prohlédnout,“ uvedla primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová. Další odstávka by měla proběhnout na konci února a těla bude nutné převážet do jiných zařízení.

Centrální dispečink

Zvládnout vyčerpanou kapacitu vypomáhali krematoriím hasiči. „Vypomáhali především s převozy těl zemřelých, pokud je třeba,“ popisuje mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček. Těla přijímala jiná, méně zatížená zařízení k žehu.

Hasiči zároveň vytvořili centrální dispečink, který sleduje aktuální situaci v krematoriích a dává zpětnou vazbu Ústřednímu krizovému štábu, zda se některé neblíží přetížení. Hasiči v krematoriích pomáhají pravděpodobně vůbec poprvé. „Nemůžeme vyloučit, že se podobná situace někdy již stala, ale určitě to nebylo v posledních dvaceti či dokonce třiceti letech.

Mobilní márnice. Foto: MMRZdroj: Deník / Kamila Minaříková

Bohužel to má zřejmě přímou souvislost s pandemií,“ připouští Rudolf Kramář, vedoucí pracoviště komunikace generálního ředitelství HZS ČR. "Je to pro nás smutný úkol. Ale splníme jej jako to děláme každý den v řadě jiných případů. Není nikdo jiný, kdo by to udělal. A ti zemřelí si zaslouží úctu a důstojný odchod z tohoto světa,“ říká Kramář k roli hasičů.

Od začátku roku zemřelo podle Českého statistického ústavu k pondělí 15. únoru 5201 lidí. Ve srovnání s jinými roky, je nárůst v jednotkách tisíc. Loni za stejné období klesl počet obyvatel o 3336, za posledních deset let bylo číslo vyšší jen v roce 2017, kdy počet zemřelých za prvních šest týdnů rok vystoupal na 3900.

Podle statistik volí pozůstalí jako způsob pohřbu zpopelnění v osmdesáti procentech případů. V České republice je v provozu 27 krematorií. „Jejich denní kapacita je přibližně 750 žehů, v karlovarském krematoriu to bývá 17 žehů za 24 hodin,“ vypočítává Vilém Frček, mluvčí ministerstva pro místní rozvoj. Celková vytíženost krematorií se dle sdělení Ministerstva pro místní rozvoj pohybovala na konci ledna na sedmdesáti procentech kapacity. Obsazených míst v jejich chladicích prostorách se vyšplhalo na třicet šest procent.