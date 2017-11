Přestavba za miliony

Cheb – Přestavba a úprava opuštěného modrého věžáku, který se nachází nedaleko centra města Chebu, vyjde na celkem deset milionů. Dům se nachází nedaleko sportovního areálu Lokomotiva a sloužil dříve jako vysokoškolská kolej.

Kvůli upadajícímu zájmu studentů o tento typ bydlení však byla nucena Západočeská univerzita objekt prodat. Koupilo ho město a nyní by v části vybudovalo ubytovnu pro sportovce a v další části malometrážní byty. Cheb věžový dům odkoupil za necelých 26 milionů korun před rokem. Objekt bude v budoucnu bezbariérový a součástí bude i recepce hned v přízemí věžáku.



Úprava domu na ubytovnu bude zahájena na začátku příštího roku. „Tři patra takzvaného modrého věžáku upravíme na ubytovnu, kterou bude spravovat Kulturní centrum Svoboda. Protože dům dříve sloužil jako vysokoškolská kolej, nebude potřeba tyto prostory nijak výrazně upravovat. Oprava se zde dotkne především nábytku,“ sdělil chebský místostarosta Zdeněk Hrkal.



V dalších patrech pak už vzniknou malometrážní bytové jednotky od velikosti garsoniéry až do 1 + 1. „Ubytovna nebude v žádném případě sloužit k ubytování zaměstnanců z průmyslové zóny. Na ubytovně budou bydlet pouze sportovci, umělci a další oficiální návštěvy města, například hudebníci z festivalu FIJO,“ upozornil chebský starosta Antonín Jalovec.

Město Cheb bude vědět přesně, kdo je v ubytovně ubytovaný, a půjde jen o krátkodobé pobyty. Celková kapacita domu je přibližně sedmdesát bytů, z nichž bude v budoucnu pro bydlení určeno jen osmačtyřicet bytových jednotek, zbytek poslouží právě zmíněné ubytovně. „Projektovou dokumentaci bychom rádi měli na stole do konce letošního roku a v prvním případě budeme řešit ubytovnu, protože tam půjde o méně rozsáhlé úpravy než v případě bytů, jejich úpravu budeme řešit později,“ poznamenal chebský starosta Antonín Jalovec.



V rámci úpravy domu dojde i k navýšení parkovacích stání o celkem šestnáct míst, a to u areálu kuželny, která se nachází nedaleko domu. Zbytek parkování pokryjí ostatní parkoviště, která se v okolí modrého věžového domu nachází a jsou v dosahu 300 metrů od objektu.



Modrý věžový dům v Chebu, který dlouhá léta plnil funkci vysokoškolské koleje, odkoupilo město od Západočeské univerzity před rokem za 25,8 milionu korun. Původně se do jeho prostor měli přestěhovat klienti Domova pro seniory na chebském sídlišti Skalka, který se v současnosti rekonstruuje. Při přípravě domu na nastěhování seniorů se však přišlo na to, že dům musí být vybavený únikovým schodištěm, které tam chybělo. A tak k nastěhování seniorů nakonec nedošlo.