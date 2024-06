Prezident Petr Pavel přijíždí na oficiální dvoudenní návštěvu Karlovarského kraje. V neděli 23. června večer se setká s veřejností a besedu bude moderovat Deník.

Prezident Petr Pavel promluví v Karlových Varech s občany. | Video: Deník

Poprvé přijel do kraje, který kdysi Andrej Babiš označil za nejhorší ve všem, po svém zvolení, ale ještě před svou inaugurací, v únoru 2023. A to podle jeho slov proto, že chtěl hlouběji poznat problémy v regionech, které trápí důsledky těžby uhlí, nižší vzdělanostní úroveň nebo mzdy.

Tehdy uvedl, že vidí Karlovarský kraj jako atraktivní region. „Když budeme schopní pohnout s jednotlivými strukturálními problémy, jako jsou místa ve školách, zdravotnictví, ale i kultura a sport, tak má dobrou budoucnost,“ řekl Pavel. Poté slíbil, že poznatky ze své návštěvy kraje bude řešit s vládou.

Prezident Petr Pavel promluví ve Varech s občany. Rezervujte si místo v sále

Prezident, který narodil v Plané u Mariánských Lázní a dětství prožil v Milířích na Tachovsku, tehdy začal dvoudenní návštěvu kraje v Aši, odkud se přesunul do Chebu, kde navštívil mateřské centrum Klubíčko a jednal s podnikateli. Navštívil také společnost BWI, která u Chebu vyrábí tlumiče a brzdy do automobilů. Firma, která má čínské vlastníky, nabízí přes 200 pracovních míst a podle Pavla má zásluhu na rozvoji regionu.

Zdůraznil, že na čínských investicích či obchodování s touto asijskou velmocí není samo o sobě nic špatného. Vadí mu spíše společnosti jako Huawei, které jsou napojené na čínský komunistický režim a mohou představovat bezpečnostní riziko.

Opozice chtěla odvolat náměstka Duška kvůli školám. Fiala končí, Šrámek zůstává

Pavel se také zastavil na radnici v Sokolově, v Karlových Varech se setkal s představiteli kraje a města a zahájil zápas hokejové extraligy mezi karlovarskou Energií a pražskou Spartou. V závěru prvního dne návštěvy se setkal s občany v krajské knihovně v Karlových Varech.

Do kraje zavítal i 4. září 2023, kdy přijel do školy v Bukovanech na Sokolovsku, kde místním prvňáčkům popřál úspěšné zahájení školního roku. Ve třídě na něho čekalo 15 ze 17 zapsaných žáků prvních tříd a jejich rodičů. Pavel dětem řekl, že důležité není být nejlepší, ale nejlepší, jak to jde. „Tento den si budete pamatovat celý život. Je to velká změna ve vašem životě, doteď jste si hrály a teď se budete muset i učit. Každého bude bavit něco, nejhorší, co by se vám mohlo stát, je, že by vás nebavilo nic,“ řekl dětem Pavel. Řekl jim také, aby četly. „Knížky nejsou nepřítel, ale oknem do světa. Knížky jsou krásná věc,“ doplnil Pavel. Pak z Bukovan zamířil do Sadova na Karlovarsku, kde, navštívil Základní a mateřskou školu Regionu Karlovarský venkov.

Květinové datum v Karlových Varech zatím vystřídalo Měj krásný den

Mezi oběma návštěvami si prezident Petr Pavel s manželkou loni udělal soukromý program na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech (MFF KV). Shlédli nový český sci-fi film Bod obnovy. „Program je soukromý, cílem je poukázat na význam festivalu a tvorbu mladých českých tvůrců,“ sdělila jeho tehdejší mluvčí Markéta Řeháková. Pavel svou účastí na festivalu navázal na tradici Václava Klause, který na MFF KV jezdíval rád. Bývá také stálým hostem, i když dávno není ve funkci. Vary si oblíbila rovněž jeho žena Livia. Naopak jeho nástupce ve funkci Miloš Zeman se akci cíleně vyhýbal.