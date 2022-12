"Většina našich obyvatel je již zvyklá, že odstraňování technicky nezpůsobilých vozidel a vraků myslíme vážně. Proto dochází k jejich odklizení často hned při prvním upozornění, bez nutnosti našeho dalšího zásahu. V letošním roce je evidováno celkem 37 vozidel, která uvolnila místa na veřejných parkovištích nebo pozemcích města. Nesplňovala totiž některý ze zákonem daných parametrů pro provoz nebo odstavení a jejich provozovatelé byli strážníky upozorněni ke zjednání nápravy," říká za městskou policii její vedoucí Václav Pikrt. To je ten jednodušší případ. Pokud vlastník nebo provozovatel vozidla nijak nereaguje, je to těžší. Vozidlo nelze odstranit ihned, jak by si možná někteří přáli.