Příčinou loňské tragické nehody historické stíhačky Hawker Hurricane na leteckém dnu v Chebu byl chybný manévr pilota. Ač byl velmi zkušený, provedl manévr příliš nízko nad zemí. Ve své závěrečné zprávě to uvedl Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN).

Svědkem neštěstí zaznamenaný pád letadla u letiště v Chebu. | Video: Jan Svoboda

Letoun, vyrobený v roce 1943 a renovovaný v roce 2003, jenž měl být jedním z vrcholů show, havaroval 14. srpna 2022. Dopadl k rodinným domům. Pilot na místě zahynul, lehce zraněna byla jedna žena. „Byla ošetřena a ponechána na místě," sdělil tehdy mluvčí záchranné služby Karlovarského kraje Radek Hes.

Pilot, který byl velmi zkušený, létal jako pilot, instruktor, examinátor a zkušební pilot na více typech jednomotorových a vícemotorových letounů, doplatil na svoji chybu. Potvrdil to i jeden z jeho kolegů. „Byl jsem zvědavý, jak z tohoto směru provede zařazení do okruhu na přistání. Místo toho však přešel do prudkého stoupání. Na chvíli jsem jej přestal sledovat, po pár sekundách jsem se podíval zpět, a viděl jsem okamžik, kdy došlo k utažení zatáčky a asymetrickému utržení proudění. Poté, co jsem viděl prvotní protizásah, po němž klesal k zemi pod úhlem 35°–45°, jsem se přestal dívat, protože mi bylo jasné, že to je konec. Tato kategorie letadel pro vybrání pádu či přetažení potřebuje velkou výšku, nebylo již jak tuto situaci zachránit. Podle mého odhadu mu pro vybrání chybělo kolem dalších 150 m minimálně – možná i více,“ řekl vyšetřovatelům pilot jiného letounu.

To, že šlo o osudovou chybu pilota, potvrdili i vyšetřovatelé. „Příčinou letecké nehody byl pokus pilota o vertikální manévr k rychlé změně letu do protisměru ostrou a strmou sestupnou zatáčkou na malém prostoru, při které došlo k přetažení a vzniku autorotačního pohybu letounu. Ve strmé poloze letoun neměl dostatečnou výšku k vybrání, o které se pilot pokusil. Důsledkem byl náraz letounu do země,“ konstatoval ÚZPLN ve své závěrečné zprávě. Dodal, že k tragédii pravděpodobně přispěly tři faktory - řešení problému se zapnutím bezpečnostních pásů, řešení stavu podvozku v průběhu letu před vlastním předvedením vystoupení a změna sestavy předváděných obratů, když pilot zahájil předvedení vystoupení.

