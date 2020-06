Páteční otevření hranics Německem znamená pro pendlery konec předkládání testů, Němci mohou do Česka jezdit znovu za nákupy.

Švejk restaurant na Rozvadově otevře v sobotu. Výčepní pult připravovala v pátek Kristýna Kapusňáková. | Foto: Deník / Jiří Kohout

Češi si na to budou muset počkat, Německo vstup bez omezení povolí zřejmě až 15. června. Pro pendlery a podnikatele z pohraničí je však i takové otevření hranic dobrou zprávou. „Jsem rád, že už nebudu muset platit testy. Co mě trochu štve, je to, že já mohu do Německa vycestovat jen s pádným důvodem, Němci si sem ale mohou přijet i na nákupy. Je to trochu postavené na hlavu,“ řekl pendler, který jezdí do práce v Německu přes Pomezí.