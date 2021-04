Primář chebské interny Stanislav Adamec dal výpověď. Situaci, kdy se zřejmě zhroutí interní oddělení chebské nemocnice, řeší i chebští zastupitelé.

Primář Stanislav Adamec dal k 31. březnu výpověď se slovy, že nehodlá dále fungovat v současném personálním marasmu. „Situaci popsal primář Adamec jednoznačně. Navíc zmínil, že z nemocnice brzy odejdou i lékaři, kteří přišli na dočasnou výpomoc. Interna se tak dostane do situace, kdy nebude schopna pokrýt ani služby,“ popisuje aktuální situaci chebská zastupitelka za hnutí ANO Gabriela Dostálová., která na jednání požadovala informace a také návrh řešení.

Důvodem, proč primář chebské interny Stanislav Adamec ohlásil svůj odchod z Karlovarské krajské nemocnice (KKN), je podle něho neřešení zásadních personálních problémů. „Ve svém vyjádření jsem naznačil, že tu je prostor k jednání. Dokázal bych svou výpověď stáhnout, kdyby se situace na oddělení zlepšila,“ uvedl primář Adamec. Chebská interna má už dlouhou dobu nedostatek zdravotníků, především atestovaných lékařů.

Tento problém se prohloubil za povánoční koronavirové vlně, která dopadla na chebský okres nejvíce z celé republiky. Tehdy bylo zapotřebí každé kvalifikované zdravotní ruky. Primář Adamec byl vůbec první, kdo upozornil na selekci covidových pacientů.

„Obě interny, chebská a teď i karlovarská, jsou na tom špatně, ale nikdo tyto problémy z vedení neřeší. Bylo mi přitom slíbeno, že se budou shánět atestovaní lékaři. Bohužel se tak nestalo,“ vysvětlil primář chebské interny, podle něhož za poslední tři roky nedostalo oddělení žádnou posilu.

„Už není na co čekat. Jsem tu pět let a za tu dobu se personál spíše devastuje. Vychováváme si tu hlavně cizince z Ukrajiny a ti nakonec odejdou pryč. Proč by u nás zůstávali? Mám obavy, že za staronového vedení nemocnice bude Cheb opět jen Popelkou Karlových Varů, což nechceme,“ posteskl si Adamec a dodal, že právě teď konečně přichází doba, kdyby si vyčerpaní zdravotníci po náročné půlroční covidové vlně mohli začít brát dovolenou. Jenže kvůli podstavu na interně to není možné.

Podle Josefa Märze, uvolněného krajského zastupitele pro oblast zdravotnictví a budoucího ředitele KKN, tu prostor pro diskuzi je. „Samozřejmě se můžeme sejít a řešit to, ale my jsme od pana primáře žádný podnět nedostali. Situace s možnými posilami není jednoduchá, ale nemusí se to hned řešit výpovědí,“ reagoval März. „Dlouhodobě vyvíjíme aktivity v oblasti náboru, inzerujeme a oslovujeme vhodné kandidáty. Snažíme se zkoordinovat alespoň dočasné možnosti s karlovarskou internou, jsme otevřeni další společné komunikaci s MUDr. Adamcem ohledně tohoto problému. Uděláme všechno pro to, abychom pro interní oddělení v Chebu získali specialistu – primáře, který tým povede. V případě, že budou mít představitelé města Chebu zájem, můžeme například přímo na jednání vedení města současný stav popsat a vysvětlit naše další kroky,“ dodal März.

Krajská předsedkyně hnutí ANO a poslankyně Parlamentu ČR Jana Mračková Vildumentzová také poukazuje na fakt, že se od prosince 2020 ani jednou nesešla dozorčí rada Karlovarské krajské nemocnice.