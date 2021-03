Martin Straka.Zdroj: Archiv M. StrakyRegion se sice dostává z nejhoršího, ale počty mrtvých navždy zůstanou spojeny s povánoční vlnou covidu, která Karlovarský kraj na rozdíl od jiných regionů doslova převálcovala. Podle primáře interního oddělení sokolovské nemocnice Martina Straky by měli za zbytečně promarněné životy nést odpovědnost konkrétní lidé.

„Největším politickým viníkem je jednoznačně premiér Andrej Babiš,“ tvrdí. Nevylučuje, že se sám začne v politice více angažovat. Je členem TOP 09 a současná situace může být pro něj impulzem ke kandidatuře v nadcházejících parlamentních volbách.

Máte nějaké vysvětlení, proč má Karlovarský kraj dvojnásobně mrtvých, než je celorepublikový průměr? Chebsko je na tom ještě mnohem hůře, tam zemřelo 0,59 procenta z celkových obyvatel, kdežto v rámci celé republiky je to 0,23 procenta…

Protože jsme dostali nálož viru jako první a nebyla žádná opatření. Nikdo nám tady moc nevěřil. Zprvu se to zveličovalo, že si vymýšlíme, že primář z Chebu Adamec je hysterický a že se nic neděje. Proto karlovarský region dostal tu totální pecku. Od té doby žádný kraj, vyjma Trutnovska, na tom nebyl tak špatně, nikdo už nedostal takovou dávku viru jako my. Pak se zavedla opatření, uzavřely se okresy a dávka toho viru v populaci se zkrátka snížila. Navíc lidé jako já začali mluvit. Ne všichni politikům věří, ale uvěřili nám, zdravotníkům, vojákům, hasičům, těm, co to měli z první ruky. Lidé se začali bát.

Karlovarský kraj skutečně dostal mnohem větší dávku viru a ta opatření už fungovat nemohla. Karty už byly rozdány, protože koronavirus má náskok čtrnáct dní před námi. Ta opatření byla preventivní už vůči ostatním regionům. Že se zavřelo, bylo jedině dobře. Čísla, kterých dosahovala chebská nemocnice v největší krizi, se už nikde jinde neobjevila. Nikdo z dalších nemocnic nedostal takovou dávku, co my.

Mrtvých je přitom mnohem více, protože je řada těch, co zemřeli a nebyli diagnostikováni na covid. Nepočítají se mezi ně ani ti, co zemřeli na postcovidové obtíže. Ti ve statistikách nejsou.

Byla pomoc ze strany státu dostatečná?

Stát určitě včas nezasáhl, pokud tedy nemyslíme úvodní loňské jaro. Základní problém, který náš stát má, je, že ho řídí víceméně psychopat, který nerespektuje názory nikoho jiného než své vlastní. To nemyslím nijak osobně, to je holý fakt.

Už od loňského jara tady měl fungovat tým expertů, kteří neutíkají a nebojí se. Mělo tady být u nás něco podobného jako Kochův institut v Německu. Tým složený z epidemiologů, ekonomů, ale i dalších, které všichni respektují – jak veřejnost, tak politici. Merkelová si je vůbec nedovolí zpochybňovat. My tu naopak jedeme nonstop předvolební kampaň.

Premiér bohužel nerespektoval náš miniaturní kraj. Slyšíme jen samé lži, že se s pandemií nedalo nic dělat. A proč je na tom Německo lépe?

Ministr Blatný přijel do chebské nemocnice a ani se nešel podívat dovnitř. To mě jako lékaře lidsky opravdu zklamalo. Místo toho udělal tiskovku a odjel. Nenasál tu atmosféru, neviděl to, co se tam děje, neviděl ty rentgenové snímky. Neviděl ten masakr, který jsem já v životě nezažil a už nezažiji.

Lidé říkají, že selekce pacientů je výmysl, jde ale o jednoduchou rovnici. Prostě k tomu docházelo.

Naštěstí pomáhaly nemocnice z jiných regionů…

Ano, naštěstí nám pak začaly pomáhat. Jenomže v tom je zase jedna velká lež. Převozy řídí centrální koordinátor. Bohužel došlo k tomuto: kdo mu lhal, tak mu napsal, že nemá volno v nemocnici, i když měl, a kdo mu nelhal a nahlásil, že má volno, tak to dostal schytáno. Proto se vozili pacienti do různých malých špitálků a ta klíčová zařízení, která mohla našemu regionu hodně pomoci, tak ta se na to zkrátka vykašlala.

My jsme také navyšovali počet covidových lůžek, začínali jsme na pětatřiceti lůžkách a skončili jsme na stovce.

Měl by za tu situaci nést někdo zodpovědnost?

Už za aktuální prohlášení Nejvyššího kontrolního úřadu (zveřejnil, že státní nákupy respirátorů byly předražené – poznámka redakce) by měl nést někdo zodpovědnost. Za to by měly jít zodpovědné osoby k soudu – Vojtěch, Hamáček, Babiš. Babiš by měl být zavřený už za věci před covidem.

A co se týče aktuální situace – on tím svým diletantismem a nerespektováním odborníků, kteří tomu rozumějí, způsobil, že umřelo o mnoho tisíc lidí více. Tím, že si to vzal na sebe, udělal taková politická rozhodnutí, která udělal, zemřeli i čtyřicátníci a padesátníci. To on je pod tím podepsaný. Je otázkou času, kdy na něj někdo kvůli tomu podá trestní oznámení. Tohle je válka a není čas ani prostor se někoho bát. Premiér Babiš by si za toto měl jít sednout.

Promiňte, ale nejsou to zbytečně silná slova? Ví se o vás, že jste trvale kritický vůči vládě, vůči premiérovi. Není to spíše tím, že nyní sbíráte politické body na kandidaturu. Jak to s vámi je? Budete kandidovat?

O ničem takovém nevím. Jsem dlouholetý tichý člen TOP 09, ale nikdo mě doposud neoslovil, abych za něho kandidoval. Ale asi bych do toho osobně šel, kdyby mě někdo oslovil, protože situace už mám opravdu plné zuby. Aspoň bych se tak mohl pokusit zastavit zlo, které kolem nás je.