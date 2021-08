Dnes už celosvětově uznávaná firma na výrobu hudebních nástrojů nefunguje, ale z historie ji vymazat nejde. Její příběh bude teď zvěčněn v chystaném dokumentu, jenž bude založený na lidech, kteří v proslulé firmě pracovali. Její bývalý zaměstnanec a velký srdcař Miro Novy, pro něhož byl Strunal velkou životní příležitostí a motivací, v něm odkryje nejen potenciál firmy, ale i její slabá místa.

Jaké pocity ve vás vyvolává město Luby?

Samozřejmě je to město, kde se vyráběly a stále vyrábí hudební nástroje. Hudba a vše, co je s ní spjaté, to je pro mě bezpochyby srdeční záležitost. Já jsem se vyučil na Střední umělecké škole hudebních nástrojů Luby, a to si myslím, že je největší součást toho, co mě k muzice a umění přivedlo. S tím i souvisí má velká láska k nástrojům a dřevu.

Kam vedly další kroky po vašem studiu?

Mnoho lidí si myslí, že škola a výrobní závod Strunal byl jeden celek. Ano, dříve tomu tak bylo, ale postupem času se škola osamostatnila a nástroje vznikaly pouze ručně bez pomoci strojů a zmíněného závodu Strunal. Po škole jsem odešel do jedné německé firmy, kde se vyrábí basové a elektrické kytary. Dále jsem si na chvíli odběhnul do další německé firmy, kde jsem se věnoval nákupu hudby na vinylových deskách a poté už jsem se vrátil zpět do Čech do firmy Strunal Schönbach.

Zkuste nám blíže popsat firmu Strunal Schönbach.

Strunal Schönbach byl tradiční výrobce smyčcových nástrojů se sídlem v Lubech, který vznikl v roce 1950 pod názvem Cremona. Nástroje se odsud vyvážely do celého světa a firma patřila mezi největší výrobce hudebních nástrojů, a to vlastně pokračovalo až do minulého roku, kdy skončila. Každopádně si myslím, že téměř každý o Strunalu nebo Cremoně slyšel, byla to bezesporu světová značka.

Co si myslíte, že stálo za jejím úpadkem?

O tom se dá dlouze polemizovat, kde problémy byly nebo nebyly, ale samozřejmě hodně se přikládá tomu, že už za dob dávných nikdo z vedení neinvestoval do výroby a vůbec do těch budov, aby výroba byla konkurence schopná. Bavíme se například o nákladech na vytápění, na samotnou výrobu, elektřinu, prostory továrny a podobně. To vše se podepsalo na tom, že cena za nástroje musela být o něco vyšší. Kdyby někdo přišel a postavil novou halu, která by byla úsporná a výrobní náklady nebyly tak drahé, tak by ceny nástrojů nemusely být tak vysoké a tím pádem se s konkurencí dalo bojovat. Ale musím podotknout, že i tak firma bojovala poměrně dlouho, a to díky dvěma faktorům, jako je ruční výroba a česká práce. Nebýt těchto zásadních argumentů, tak si myslím, že by Strunal byl zavřený mnohem dříve.

Jak jste se snažil firmě pomoci?

Já si myslím, že se tam o pomoc přičinilo spoustu lidí. Já jsem byl součástí marketingového a obchodního týmu. Postupem času jsem se začal věnovat i spolupráci s výrobou, respektive konkrétně s vývojem hudebních nástrojů, kde jsme společně ladili, jak by ty nástroje měly vypadat, aby byly konkurence schopné. Vyvíjeli jsme elektrické housle, což mělo velký potenciál, takže v těchto odvětvích jsem se snažil firmu podpořit a pomoct.

Pohybujete se v mediálním světě. Prý plánujete dokument o firmě Strunal Schönbach. Co je na tom pravdy?

Rád bych udělal dokument s tím, že by byl hodně zaměřený na bývalé zaměstnance Strunalu a na to, co pro ně firma znamenala, co v ní prožili. Je to vlastně celkové ohlédnutí za kusem života ve firmě Strunal. Myslím si, že nejen já, ale spousta dalších lidí, kterým na firmě záleželo, tam zanechali kus svého života a kus své duše.

Za jak dlouho budeme moct dokument shlédnout?

S dokumentem vůbec nepospíchám, protože jak je zmíněno, je to má srdeční záležitost. Je to spíš něco, co by nemělo rychle vykvasit. Záleží samozřejmě i na lidech, kteří k tomu budou chtít promluvit. takže si úplně nechci dávat termín, aby mě to zbytečně nehnalo někam, kde by výsledek byl úplně jiný, než chci. Přeju si, aby to bylo věrohodné, aby tam byli ti lidé, kteří ze své vlastní zkušenosti řeknou, co si myslí, co to pro ně znamenalo. A to určitě bude chtít nějaký čas.

Kde teď pracovně působíte?

Momentálně působím v internetové televizi West Bohemia TV, pracuji jako zvukař, DJ, fotograf, tvořím videa a pracuji v oblasti marketingu a obchodu pro chebskou firmu Kropf Solutions, která se zabývá průmyslovou automatizací a modernizací.

Jaké jsou Vaše sny a vize do budoucna?

Momentálně splněno mám, protože mám skvělou přítelkyni a malou, téměř jednoroční, dceru Rozárku. Pokud se ale budeme bavit o profesních záležitostech, tak si přeji vytvořit skladbu, která obletí celý svět. To by bylo také fajn.