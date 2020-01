Město Cheb, Muzeum Cheb, Západočeské divadlo, Městský dechový orchestr a Základní škola Jindřicha Jindřicha zvou opět všechny, kteří se rádi baví a kteří si rádi zavzpomínají na staré tradice, do masopustního průvodu. A bude to letos již po šestnácté. Přijďte se i vy společně pobavit s veselým průvodem masek.

A nezapomeňte, že jsou to právě masky, které jsou jeho největší ozdobou, a mělo by jich být co nejvíce, aby průvod byl pestrý a veselý. Letošní rok chce dát opět prostor pro kreativitu téma pro masku si každý zvolí podle svých představ, fantazii se meze nekladou. Sraz všech účastníků letošního masopustního průvodu je, jako každoročně, ve 13.45 u Západočeského divadla v Chebu.