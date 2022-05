Dům dětí a mládeže Sova připravuje výukové programy pro mateřské a základní školy. „Do budoucna bychom chtěli i pro střední školy. Naším cílem je dětem prakticky ukázat přírodu a živočichy v ní. Děti se v této době se zvířátky nesetkají tak často, tak je skvělé, že u nás mohou přírodu pocítit naživo a mají to vesměs blízko. Lepší, než vidět živočichy jen v učebnicích. Dopoledne věnujeme školám a odpoledne je čas pro naše kroužky. Máme tu například oblíbeného „Hravého vědce“, kde je prostor pro mnoho pokusů. A v nových prostorách to bude samozřejmě praktičtější a více uzpůsobené. Tady v baráku nám to mladí vědci občas zadýmují, máme tu zkrátka veselo. V neposlední řadě chystáme i nové voliéry na teraristiku. V rámci zimní zahrady budeme mít i dva nové skleníky, a to subtropický a tropický. Pěstujeme citrusy, které jsou třicetileté a řadí se dokonce k šlechtěným ruským odrůdám, takže se jedná o velkou vzácnost. Každý rok tu máme kolem deseti až patnácti kilo mandarinek. Jsou malé, ale velmi šťavnaté a voňavé,“ říká ředitel Sovy Miroslav Šverdík.

Prioritou je také zachování bezbariérového přístupu a pohybu osob v objektu. „Technologie pro vnitřní prostředí budovy jsou zajištěny vzduchotechnickými jednotkami, elektroinstalací s fotovoltaickými panely a vytápěním tepelným čerpadlem,“ pokračuje.

V současné době probíhají dokončovací práce uvnitř objektu. „Jedná se o zprovoznění a kompletaci technologického systému objektu, dále se osazují výplně do vnější prosklené fasády a následně budou zahájeny terénní úpravy kolem objektu. Cena projektu činí 32 milionů korun a hotovo bude v červnu tohoto roku,“ uzavírá mluvčí Liptáková.