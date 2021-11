„Jsem velice rád, že se nám po mnoha letech podařila uskutečnit stavba přírodovědného centra. Vypadá to, že firma dodrží stanovené termíny. To znamená, že pokud vše půjde podle plánu, tak v červnu bude hotovo,“ říká ředitel Sovy Miroslav Šverdík.

V současné době probíhají výběrová řízení na vybavení přírodovědného centra. „První velká akce, na kterou se moc těšíme, bude výstava kaktusů. Vše už máme domluvené s kaktusáři, a tím bychom chtěli zahájit fungování zbrusu nového centra. Centrum bude téměř soběstačné, protože budeme mít vlastní solární elektrárnu, dále také retenční nádrž na vodu, kterou se chystáme využívat například na zalévání rostlin, a vytápět budeme tepelnými čerpadly, takže se posouváme v ekologizaci zase o kus dál,“ vysvětluje nadšeně.

Dům dětí a mládeže Sova připravuje výukové programy pro mateřské a základní školy. „Do budoucna bychom chtěli i pro střední školy. Naším cílem je dětem prakticky ukázat přírodu a živočichy v ní. Děti se v této době se zvířátky nesetkají tak často, tak je skvělé, že u nás mohou přírodu pocítit naživo a mají to vesměs blízko. Lepší, než vidět živočichy jen v učebnicích. Dopoledne věnujeme školám a odpoledne je čas pro naše kroužky. Máme tu například oblíbeného „Hravého vědce“, kde je prostor pro mnoho pokusů. A v nových prostorách to bude samozřejmě praktičtější a více uzpůsobené. Tady v baráku nám to mladí vědci občas zadýmují, máme tu zkrátka veselo. V neposlední řadě chystáme i nové voliéry na teraristiku. V rámci zimní zahrady budeme mít i dva nové skleníky, a to subtropický a tropický. Pěstujeme citrusy, které jsou třicetileté a řadí se dokonce k šlechtěným ruským odrůdám, takže se jedná o velkou vzácnost. Každý rok tu máme kolem deseti až patnácti kilo mandarinek. Jsou malé, ale velmi šťavnaté a voňavé,“ usmívá se.

Na zahradě má Sova nainstalovanou novou naučnou stezku. „Vidět tu můžeme informace o květinách, stromech, nerostech, ale i zvířatech, která jsou kolem nás a především v našem regionu. Jelikož tu máme včelín, tak děláme exkurzi i sem. Musím říct, že se všichni těšíme na nové přírodovědné centrum, které nám roste před očima. Myslím, že můžu mluvit i za učitele a žáky, kteří o našem záměru vědí. V současné době máme v kroužcích zapsaných okolo dvou tisíc dětí. Pronajímáme si prostory na skoro všech chebských školách. I když se momentálně nacházíme ve velkém baráku, tak i přes to nám začíná být těsný vzhledem k přibývajícím Sovičkám,“ dodává.