Nákaza koronavirem se domovům pro seniory a dalším podobným zařízením v Karlovarském kraji zatím vyhýbá. Přijali tam ale řadu opatření a další chystají, i centrální karanténní místo.

PERSONÁL V DOMOVĚ PŘESPÁVÁ

Například v Mariánských Lázních už delší dobu personál v domově pro seniory přespává. „Po konzultaci s ředitelkou Janou Roubalovou jsme se shodli na zřízení preventivní karantény dlouho předtím, než k podobnému kroku vyzvala vláda ČR,“ řekl starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. „Impuls přišel od naší paní ředitelky a patří jí pochvala za to, že situaci řešila s předstihem. Stejně tak patří velké uznání i zaměstnancům domova, kteří na tento systém dobrovolně přistoupili,“ uvedl s tím, že domov má prozatím dostatek ochranných pomůcek. „Také pro případnou izolaci klientů, kteří by se nemocí nakazili, byly podniknuty příslušné kroky,“ dodal Martin Kalina.

TEPLOTA SE MĚŘÍ PREVENTIVNĚ

V Domově pro seniory na chebském sídlišti Skalka, který má dostatek ochranných prostředků, zaměstnanci měří seniorům teplotu preventivně, aby se na případnou nákazu přišlo včas. Kvůli ochraně klientů také zavřeli jídelnu a jídla donášejí všem na pokoj. „Věříme, že tuto krizovou situaci, která ještě v naší zemi nikdy nenastala, zvládneme společnými silami k ochraně zdraví nás všech. Naše zařízení má zpracován krizový plán,“ poznamenala ředitelka zařízení Alena Samuelová.

CENTRÁLNÍ KARANTÉNA BUDE V NEJDKU

Ve 28 zařízeních Karlovarského kraje přebývá 1900 lidí. Nejsou to jen senioři, ale například i mentálně postižení lidé. Stará se o ně 1 555 zaměstnanců. Hejtman Petr Kubis konstatoval, že všude se distribuuje zdravotnický materiál, s jehož rozvozem pomáhají hasiči. Pro kraj je nyní prioritou zajištění karanténních prostor pro případné nemocné. „Chystáme centrální karanténní místo pro kraj, které bude v Rehosu v Nejdku (Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, pozn. red.). Je tam celé jedno volné patro. Jediný problém, který momentálně máme, je nedostatek personálu. V případě potřeby budeme muset tuto záležitost operativně řešit,“ konstatoval hejtman. Od myšlenky, že by v objektech poskytujících péči zaměstnanci přespávali, vedení kraje upustilo. „Ten nápad tu byl tak před 14 dny, zaměstnanci by tam zůstávali na dva týdny. Odborníci nás ale upozornili, že to není dobrá myšlenka,“ dodal hejtman Kubis.

PSYCHIKA KLIENTŮ V IZOLACI TRPÍ

V městském zařízení sociálních služeb, příspěvkové organizaci města Karlovy Vary, připravují prostory pro izolaci případně infikovaných. „Máme přichystané pokoje. Improvizujeme, protože pokoje od sebe oddělit úplně nelze,“ konstatoval Milan Martínek, ředitel zařízení, které se stará o 53 klientů v domově seniorů a o dalších 550 v rámci terénních služeb. Ani zde se už naštěstí nepotýkají s nedostatkem roušek. „V tomto případě začínáme být už saturovaní. Horší je to s ochrannými těsnícími brýlemi a jednorázovými plášti,“ uvedl Martínek. Upozornil, že největší úctu u něho mají pečovatelky a zdravotní sestry, které drží klienty nad vodou. „Jejich psychika v době naprosté izolace od blízkých trpí. Snažíme se je všemožně rozptýlit. Zřídili jsme jim proto i SKYPE, aby se se svými rodinami mohli vidět alespoň přes kameru,“ řekl. Klienti ale nestrádají jen kvůli omezeným kontaktům mimo zařízení. Nemohou se totiž v těchto dnech družit ani uvnitř. Společné stravování je upraveno lidé sedí jen po jednom a omezeny jsou i společné aktivity, protože nemohou být pohromadě. Ven mohou chodit jen do parku. „Je to velký nápor na jejich psychiku, kterou udržuje právě náš personál, jenž je stále ochoten pomáhat na sto procent,“ zdůraznil Milan Martínek. Podobně mluví i Ilona Valentíková, ředitelka Torealu z Královského Poříčí, který zajišťuje domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. „Prováděli jsme šetření mezi zaměstnanci a byli jsme velmi mile překvapeni. Kdo může a nemá doma například zvířata nebo není matkou samoživitelkou, je ochoten zůstat. Jsou všichni úžasní a smekám před nimi,“ řekla.