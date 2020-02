Park historie vznikne na zhruba 3,5 hektarech a jeho revitalizace by se měla uskutečnit v následujících dvou letech. „Jde o velký projekt, námět vzešel od ašského architekta,“ informoval starosta Aše Dalibor Blažek. „Jedná se nejen o úpravu jednoho z parků, jehož součástí byl kostel, hřbitov a také márnice,“ řekl starosta. Město chce totiž místním i návštěvníkům více vysvětlit historii města.

„Projekt se skládá ze tří samostatných částí. V rámci stavební části se už uskutečnilo výběrové řízení,“ uvedl starosta. Vítězná firma vysoutěžila zakázku za zhruba 65 milionů korun. Aš ale v tuto chvíli čeká na vyjádření antimonopolního úřadu, protože některé společnosti se odvolaly. Pokud dá úřad za pravdu městu, začne se se stavebními pracemi už na jaře. Stavební úpravy se dočká například kamenný mostek z roku 1724. „Jedná se o nejstarší stavbu ve městě, takže oprava této státem chráněné památky se bude realizovat podle restaurátorského záměru a pod dohledem památkářů,“ uvedl mluvčí radnice Milan Vrbata. V parku se dále vybuduje visutá lávka pro pěší, vzniknou dřevěné chodníky a sanace čeká opěrné zdi. V rámci akce vznikne také pietní místo, které bude připomínat evangelický hřbitov. Památník vyroste v místě bývalé smuteční síně a bude připomínat významné občany pohřbené na tomto místě. Na místě hřbitova byly v sedmdesátých letech vybudovány tenisové kurty. První, stavební část by měla být hotova v listopadu příštího roku.

Druhou částí projektu je takzvaná rozšířená realita. „Parkem bude procházet časová osa. Díky chytrým telefonům a tabletům si budou moci lidé na stanovištích parku přiblížit důležité momenty v historii města,“ přiblížil záměr starosta. „Chceme začít od začátku, tedy od Zedtwitzů, a končit obdobím uzavření hraničního pásma.“ Nebude to ale klasická naučná stezka, pomocí virtualizace se zájemci dozvědí například celý příběh Vlaku svobody. Starosta by uvítal, aby se do spolupráce zapojili herci tak jako v případě vizualizace Goethova náměstí. Herci Západočeského divadla v Chebu tehdy přidali hrané scény. „Třetí částí akce navazujeme na mladou rodinu. Původní návrh hřiště byl klasický, poté jsme jej změnili na zhotovení 3D bludiště,“ řekl Dalibor Blažek. Park chce Aš koncipovat přírodně.

Celá revitalizace vyjde na zhruba osmdesát milionů korun. Přibližně padesát procent bude činit evropská dotace.