K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblastech centrálního zásobování tepelnou energií, dodávek pitné vody a služeb spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod.

Sokolovská uhelná chce pomoci firmám s energiemi. Na všechny se ale nedostane

Lidé argumentovali tím, že město by mělo mít předkupní právo na převzetí akvizic německé společnosti Gelsenwasser AG v České republice. Podle předběžných právních názorů by tomu tak bylo v případě, že by Němci prodávali určitou část svého podílu, což v tomto případě není. Společnost Accolade v Kraslicích převzala veškeré akvizice bývalého podílníka.

Naprosto stejnou věc řeší v Chebu. Podle starosty Antonína Jalovce jde o jeden ze zásadních majetkových transferů, týkající se prakticky všech obyvatel města. I zde investiční skupina Accolade, která v okolí Chebu investovala miliardy do rozvoje průmyslových parků včetně Průmyslového parku I. v Dolních Dvorech a Panattoni South Parku u Podhradu, oznámila převzetí akvizic německé společnosti Gelsenwasser AG v České republice. Týká se to i menšinového podílu ve vodárenské společnosti Chevak a polovičního podílu v teplárenské firmě Terea Cheb.

Při požáru bytu v Oloví uhynul pes

Skupina Accolade tak do svého portfolia přidává zásobování pitnou vodou, teplem i elektřinou. nechybí ani , odvádění a čištění odpadních voda a s tím i související služby. Accolade také tímto krokem vstupuje do firem, které spoluvlastní města. A to v nelehké době a složité době ovlivněné energetickou krizí, která by mohla ovlivnit ceny služeb. V Chebu například společnost Terea už na počátku tohoto roku oznámila zvýšení ceny tepla a to několikanásobně. Náklady na energie by mohla zvýšit i ceny za vodné a stočné jak v Chebu tak Kraslicích.

Města z těchto regionů nás sice v minulosti příležitostně oslovila s nabídkou na odkoupení některých podílů, tato jednání se však nikdy nepodařilo úspěšně dokončit," řekl Bernhard Schaefer, vedoucí oddělení rozvoje společnosti a komunikace.

V rozhodnutí nabídnout společnost Gelsenwasser Beteiligungen SE skupině Accolade hrál podle německé firmy významnou roli dlouhodobý přínos společnosti Accolade v této lokalitě, a to nejen z hlediska zvyšování životní úrovně obyvatel, ale i podpory zdejší kultury, sportu a dalších oblastí.

Koncertem v kostele ve Stříbrné chtějí podpořit léčbu nemocné dívenky

"V neposlední řadě rozhodlo o výběru partnera to, že měl zájem o podíly ve všech třech společnostech s majetkovou účastí společnosti GELSENWASSER, tedy Kraslické městské společnosti, společností Terea Cheb a Chevak. Věříme, že Accolade bude minimálně stejným partnerem pro rozvoj společností, jako tomu bylo v případě našeho angažmá. S ohledem na složitost celé transakce a obchodní tajemství jsme nemohli podat jakoukoliv informaci dříve," dodal Schaefer.