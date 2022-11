Příslušníci oddělení dohledu nad subjekty Celního úřadu pro Karlovarský kraj zajistili v prodejnách přes 270 lahví (téměř 160 litrů) alkoholu bez dokladů. Kontrolované osoby nepředložily k lihovinám doklady prokazující jejich zdanění v souladu s ustanovením zákona o spotřebních daních. Porušení subjektů budou celníci dále řešit ve správním a daňovém řízení.

Hlídky se také zaměřily na kontroly prodeje tabákových výrobků. Přestože v souladu s aktuálním zněním zákona o spotřebních daních došlo ke změně sazby spotřební daně tabákových výrobků (cigaret) a již od začátku dubna je možné skladovat a prodávat pouze tabákové výrobky s novým označením písmenem „G“, se správnou výší spotřební daně, stále se setkáváme s tím, že obchodníci tabákové výrobky neznačené, nebo značené nesprávným způsobem (neplatnými tabákovými nálepkami) skladují, nabízejí a prodávají. Karlovarští celníci zajistili bezmála 8 500 kusů cigaret, jež budou zničeny pod celním dohledem.

Na silnici I/13 poblíž Stráže nad Ohří na Karlovarsku havarovala cisterna

Dále při kontrolách v prodejnách karlovarští celníci zajistili zboží, jež vykazovalo známky porušení práv duševního vlastnictví. Tentokrát se jednalo především o bižuterii, elektroniku, stavebnice a hračky. Celníci se stále častěji setkávají s padělky hraček či stavebnic, jež jsou od originálů velmi vzdálené, především svojí kvalitou. Často se stává, že po rozbalení bývají hračky nejen špinavé, zapáchají, ale také se ulamují jejich části, vyčnívají z nich různé kusy drátů, ostrých plastů, či odpadávají nekvalitně přišité součásti.

Kontroly celníků jsou zaměřeny nejen na ochranu práv majitelů ochranných známek, ale také na ochranu spotřebitele, zdraví osob i životního prostředí. Zajištěním hraček tak celníci chrání i naše nejmenší spotřebitele, k nimž se nekvalitní hračky, kterými by se mohly při hře dokonce zranit, nedostanou.

Všechny zajištěné výrobky, jejichž prodejem by majitelům ochranných známek vznikla škoda převyšující 1,5 milionu korun, skončily ve skladu celního úřadu. Celníci případy předali k dalšímu řízení právnímu oddělení Celního úřadu pro Karlovarský kraj. Pokud by se prokázalo, že se jedná o padělky, hrozí pachatelům přestupku pokuta až do výše 10 milionů korun. V případě, že by se majitelé ochranných známek rozhodli využít tzv. zjednodušený postup, bude zboží zlikvidováno.

Zdroj: Celní úřad pro Karlovarský kraj