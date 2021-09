Na Chebsku se zvedla vlna solidarity, projekt Klíčová dírka pomáhá onkologicky nemocným dětem.

Benefiční akce, která podporuje rodiny s dětmi trpící rakovinou se konala ve Františkových Lázních. Komunitní centrum Chebsko a město Františkovy Lázně uspořádaly výstavu obrázků. Svou tvorbou přispívali různí výtvarníci, ale i samotné děti, které jsou onkologicky nemocné. „Na myšlenku mě přivedl kolega a spolutvůrce projektu Klíčové dírky z komunitního centra Chebsko Aleš Strnad, který chtěl tento projekt ztvárnit hudebně. Jelikož hudba není mou silnou stránkou, tak jsem mu nabídl, že bychom tuto vizi mohli udělat kreslenou formou, a to se uchytilo. Je to asi i jednodušší, protože málokdo umí zpívat. Vlastně tu ani nejde o to, kdo a jak umí kreslit, ale spíše jde o symbolickou kresbu, třeba i jednoduchého srdíčka, která může vyjádřit dané pocity každého tvůrce a zároveň může i díky dražbě pomoci dětem, které jsou onkologicky nemocné,“ říká výtvarník a spolutvůrce projektu Klíčová dírka kreslíř Mirek Vostrý.