Komunitní centrum Chebsko si udělalo výlet například i do Fakultní nemocnice v Ostravě, kde zástupci organizace předali symbolický šek. „Na datum 15. února připadl Den dětské onkologie. Jeho cílem je podpořit onkologicky nemocné děti a jejich rodiny. Seznámit veřejnost s moderními léčebnými postupy i s úspěšností léčby. Tento den je pro nás velmi důležitý a díky projektu Klíčová dírka, jehož první ročník probíhal v roce 2021, se Komunitnímu centru Chebsko se podařilo vybrat krásných 97 779 korun, určených na podporu onkologicky nemocných dětí. Právě 15. února proběhlo předání části peněz, nejprve na dětském onkologickém oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě a poté na hematom-onkologickém oddělení Fakultní nemocnice v Brně,“ sděluje předseda Komunitního centra Chebsko Jan Hamar.

Do projektu ,,Klíčová dírka“ se zapojily i samotné děti, které trpí onkologickou nemocí. Malovaly totiž na téma: Co bych chtěl, nebo chtěla, vidět klíčovou dírkou“. Poté se jejich obrazy dražily. „Tento projekt probíhal v loňském roce. Ve dnech 13. až 18. září 2021 byly obrazy, kterých bylo více než tisíc, vystaveny ve Františkových Lázních. Tam si mohli návštěvníci zakoupit originály a podpořit tím náš projekt. Zároveň probíhala dražba děl, která byla vytvořena speciálně a nebylo možné je do výstavy zařadit. Jednalo se o klíčové dírky malované na plátně a nebo plastiky. Byla připravena spousta dětských zážitkových atrakcí a doprovodného programu,“ popisuje s tím, že díky této akci se podařilo udělat už v minulém roce radost dětem například ve Fakultní nemocnici v Plzni, dále v Hospicu Sv. Jiří v Chebu na dětskou paliativní péči. „Dále jsme také podpořili menší částkou Masarykův ústav, Nadační fond Dobří lidé Česka a nyní jsme byli i ve zmíněné Fakultní nemocnici Ostrava a v Brně,“ pokračuje Hamar.

Projekt Klíčová dírka pomáhá ve Františkových Lázních dětem s rakovinou

Tým Komunitního centra Chebsko připravuje další ročník projektu „Klíčová dírka“. „Máme spousty plánů, o kterých budeme včas informovat. Klíčová dírka bude tentokrát putovní. Chceme to udělat proto, abychom mohli vybrat více peněz a splnit přání většímu počtu dětí. Teď ale ještě úplně přesně nevíme, kde bude projekt zahájen. Nyní už ale vím, že bude možnost zakoupení dalších klíčových dírek, a to v rámci projektu Den zdraví a bezpečí, který se bude konat 24. a 25. června v Chebu na Krajince. I to propojíme s dalším ročníkem Klíčové dírky,“ uvádí Hamar.

Dodává, že by chtěli velmi poděkovat všem lidem, kteří stojí za touto akcí a hlavně všem zdravotníkům, kteří den co den pracují s dětmi na svých projektech. "Při návštěvách Fakultních nemocnic, jsme byli společně s Tomášem Burzou, Mirkem Vostrým a Alešem Strnadem velmi mile překvapeni vrchní sestrou Katinou Sněchovskou z Fakultní nemocnice v Ostravě a Martinou Petlachovou z Fakultní nemocnice v Brně, kterým bychom se chtěli poklonit za jejich slova a práci, kterou se svým týmem odvádějí. Při vstupu na nás vždy dýchla skvělá atmosféra a úsměvy sestřiček nás zahřály u srdce. Personálu na všech odděleních patří veliké díky za jejich práci. A všem pacientům přejeme, aby se co nejdříve vrátili zpět domů ve zdraví a šťastni,“ říká.

Chebská nemocnice se brzy stane jednou z nejmodernějších v Česku

První ročník Klíčové dírky byl náročný. „Byla koronavirová krize a s tím souvisela i různá omezení a opatření. My jsme ještě čtrnáct dní před samotnou akcí nevěděli, zda ročník vůbec bude, ale díky velké spolupráci všech, včetně města Františkovy Lázně a pana starosty Jana Kuchaře jsme startovní ročník mohli uspořádat. A na to, že se vše plánovalo ze dne na den, tak byl ročník nad očekávání úspěšný. Vybralo se téměř sto tisíc během jediného týdne, které pomohly dětem, za což jsme všichni neskutečně šťastní,“ uzavírá.