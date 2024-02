„Podobné centrum nikde v České republice nefunguje, také proto je tento nápad velmi kladně hodnocen odbornou veřejností. Sídlit bude v prostorech krajské organizace Dětského centra Karlovy Vary a provozovat jej budou dětští lékaři Tomáš a Jana Vyhlídkovi. Tento krok jednoznačně pomůže v proočkovanosti dětí z regionu, které nejsou registrovány u pediatra,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Podle odhadů nemá v kraji zhruba 13 procent dětí svého praktického lékaře. „Nejedná se však o přesné číslo, pojišťovny, které jsou odpovědné za zajištění zdravotních služeb, totiž tyto informace krajům neposkytují. Přesto je to procento poměrně vysoké a já jsem proto velmi rád, že se nám společnými silami daří zajistit tuto službu. Věřím, že provoz centra bude spuštěn podle plánu a zejména rodičům dětí bez pediatra ulehčíme situaci s povinným i nepovinným očkováním,“ doplnil hejtman Petr Kulhánek.

Očkovací centrum pro neregistrované děti bude sídlit na adrese Zítkova 1267 v Karlových Varech, jeho činnost by měla být zahájena v měsíci dubnu s tím, že provozní doba by byla 1x týdně, a to v pátek. Časy ordinačních hodin budou zveřejněny před zahájením provozu centra, stejně jako způsob objednávání pacientů, a to jak na webových stránkách kraje, tak na webu příspěvkové organizace Dětské centrum Karlovy Vary - www.dckvary.cz.