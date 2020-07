„Významná globální firma, která plánovala několikamiliardovou investici v chebském Průmyslovém parku II, od svého záměru odstoupila. Cheb o tuto investici soutěžil s dalšími lokalitami v SRN, firma se ale rozhodla, že vzhledem k současné ekonomické krizi a nejistému výhledu odloží realizaci celého záměru minimálně o několik let.

Zamýšlenou halu zatím nepostaví nikde,“ potvrdila informaci tisková mluvčí města Chebu Simona Liptáková. „Do případného nalezení jiného strategického investora, který splní představy města o kvalitě zamýšleného projektu, což znamená vytvoření kvalifikovaných pracovních míst, minimalizace dopadů na životní prostředí, sponzoring aktivit ve městě Cheb a další, bude lokalita využita jako orná půda,“ uvedla mluvčí.

Informace rozdělila obyvatele Chebu na dva tábory, jedni o průmyslovou zónu stojí, jiní nikoliv. „Od začátku jsem proti výstavbě průmyslových hal v Chebu. Jsem z generace, která ještě pamatuje, jak se na polích pěstovala kukuřice, brambory, obilí, a dnes je tu jedna hala vedle druhé. Samozřejmě, lidé získali pracovní místa, ale říkám si, jestli těch hal musí být ve finále tolik,“ konstatoval František Čermák z Chebu.

Někteří však nová místa přímo ve městě vítají. „Průmyslových hal je v Chebu poměrně hodně. Na druhé straně, lidé mají možnost tam získat práci. I když v halách pracují i cizí zaměstnanci, také chebští občané mají možnost tam začít dělat. Mám známé, kteří v halách pracovali, a i když tam nemají výdělky bůhvíjaké, byli rádi, že práci mají. V Chebu a obecně v Karlovarském kraji je s nabídkou práce problém, proto mi haly nevadí,“ podotkla Marie Červenková z Chebu.

Smíšené pocity má chebský starosta Antonín Jalovec. „Ekonomové možná pláčou, protože u Chebu nevznikne přes 150 nových pracovních míst pro vysoce kvalifikované, ekologové jásají, že nedojde k zastavění ploch doposud užívaných coby pole. Sice mám smíšené pocity, ale převažuje spokojenost,“ řekl chebský starosta. Těší ho, že investor nezrušil projekt kvůli malé atraktivitě Chebu, ale kvůli ekonomické situaci.

„Navíc jsme se díky tvrdým a intenzivním jednáním s investorem mnoho naučili a řadu věcí posunuli kupředu. Mnohem lépe nyní víme, co konkrétně takový typ investora preferuje, co přesně ještě musíme připravit, aby byl nový průmyslový park ještě atraktivnější a my měli šanci ´zlanařit´ opravdu ty nejpřínosnější a nejzajímavější projekty. Za sebe pak kvituji, že jsem si při jednáních a korespondenci alespoň procvičil uvadající němčinu a naučil se pár vyjednávacích strategií. Obojí se může v budoucnu hodit,“ uzavřel starosta.