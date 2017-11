Průmyslovou zónu rozšíří o 130 hektarů

Cheb - O dalším rozšíření průmyslové zóny v Chebu jednal starosta města Chebu Antonín Jalovec s generálním ředitelem Agentury pro podporu podnikání a investic Czechinvest v Praze.

Průmyslová zónaFoto: Deník

Celkem by na pozemku u chebské křižovatky Ypsilonka měla vzniknout zóna o 130 hektarech. Prvotní investice do něj dosáhne 200 milionů korun. „Průmyslový park 2 leží východně od současného parku a je klíčový pro budoucnost města,“ řekl starosta.

„Po úspěchu prvního parku, který je v dnešní době téměř celý obsazený, chceme postupovat trochu jinak,“ sdělil Antonín Jalovec. „Tvorba nových pracovních míst není pro nás prioritou číslo jedna. Rádi bychom šli cestou jednoho strategického investora. Průmyslová zóna je totiž naprosto ideální pro velkého investora a patří mezi nejdostupnější průmyslové zóny v celé České republice,“ informoval Antonín Jalovec.

Město by tak bylo rádo, aby buď Czechinvest, nebo jiný developer přivedli do nové průmyslové zóny investora, který by zónu zaplnil, vytvořil pracovní místa, ale napomohl dále městu i dalšímu rozvoji zóny.

„To se týká například zasíťování pozemků pro výstavbu bytových domů, navýšení kapacit ve školství a zdravotnictví, takže by se jednalo o strategické spojení průmyslové zóny s městem,“ podotkl starosta.

Město by bylo velmi rádo, kdyby klíčový investor v nové průmyslové zóně přišel i s novým výzkumem a vývojem.

„Karlovarský kraj trpí menší vzdělaností a velmi malým podílem lidí, kteří pracují ve výzkumu a ve vývoji. A od pracovníků Czechinvestu jsme se dozvěděli, že jedním z faktorů, který je pro rozvoj další průmyslové zóny nezbytný, je pokusit se do Karlovarského kraje přivést investora z této oblasti, což by samozřejmě vyhovovalo i městu samotnému,“ dodal starosta.

Celkové náklady na přípravu pozemků na průmyslovou zónu by mohly dosáhnout až 200 milionů korun.

Pokud by se výroba rozjela naplno a podařilo by se průmyslovou zónu zaplnit, mohlo by město získat i 700 milionů korun.

V tuto chvíli je v prvním průmyslovém parku již plno, jen několik málo pozemků mají současné firmy rezervovaných pro další rozšíření.