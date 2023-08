Zdroj: Deník/Jana Kopecká

Nejlevnějšími stanicemi jsou tak Medos Agro ve Staré Roli, Globus a Tesco. Tyto tři „benzinky“ prodávají diesel za 33,90 a benzin za 37,90. „Jsme jedni z nejlevnějších v republice. Oproti té nejlevnější benzince jsme dražší jen o 40 haléřů za litr,“ komentoval zdražení prodejce ze Staré Role. „Lidé jsou hodně naštvaní, dost nadávají, a ani se jim nedivím. Proč je u nás v České republice všechno tak drahé?“ dodala jeho kolegyně.

Druhou nejlevnější skupinu tvoří čerpací stanice Benzina a Mol, které nabízejí diesel za 35,90 a benzin za 39,90 korun za litr. Tabulku čerpacích stanic, které působí v Karlových Varech, uzavírá nejdražší dvojice Shell a OMV. Ty prodávají diesel za 36,90 a benzin za 39,90 korun za litr.

„Ještě v pondělí jsem tankoval v Chebu litr za 31,50 korun. To zdražení je příšerné. Na celé nádrži mi ten rozdíl udělá i stovky korun,“ zlobil se mladý muž u čerpací stanice Shell na Jáchymovské ulici. „Hodně jsem doposud tankoval především u té nejlevnější značky. Ale pak mi v servisu řekli, že to nemám dělat. Že si mám raději připlatit,“ dodal. „To jsou jen konkurenční řeči. Nevěřil bych tomu. Čerpací stanice podléhají přísným kontrolám a pokud by některá šidila, tak by už dávno skončila,“ reagoval na to prodejce pohonných hmot.

Hodně překvapená ze zdražení byla u stanice před Tesco Tereza Jabornická. „Naposled jsem tankovala asi před měsícem. Koukala jsem, že se to teď dost zvedlo. Jsem zvědavá, kolik mi udělá natankování celé nádrže,“ svěřila se Karlovaračka.