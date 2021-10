„Klasickým médiím, jako je televize a rádio příliš nevěnuji pozornost. Jsem s přáteli aktivní na sociálních sítích, jak je tomu teď zvykem a politická témata jsou směřována záměrně i více na naši věkovou skupinu. Díky takovým mladým lidem jako je například youtuber KOVY jsme více v obraze. Mluví naší řečí a vyvolává opravdový zájem nejen o všeobecný přehled, ale i politické dění, vlastně mě to i víc baví. V poslední době jsem o naší situaci hodně přemýšlel. I proto jsem teď ve volební místnosti,“ sděluje.

Vadí mu a nevyhovuje mu ale množství informací, které na sociálních sítích jsou. "Mnohokrát je zřejmé, že jde o nějaký fake nebo hoax, ale kolikrát tápu a vlastně nevím, co si o dané situaci myslet. Myslím si, že je dobré si udělat svůj úsudek a zjišťovat informace z důvěryhodných zdrojů. Není dobré papouškovat statusy a mnohdy kontroverzní názory druhých. Někdy mi to celé i kolem voleb a politiky přijde jako jedno velké divadlo, komedie a bizár. Já mám názory různé. Jako jeden z největších bizárů považuji například pověstný „flákanec“. Další velký bizár mi přijde, když premiér hodnotí Karlovarský kraj jako úplně nejhorší historicky ve všem. Vždyť přeci takto nemůže nikdo hodnotit určité území. Myslím si, že každý kraj má něco,“ vysvětluje.

Daniel by si přál lepší budoucnost pro všechny. „Myslím si, že žít ve státě, kde vláda nelže a nekrade, kde se žije s větší lehkostí. To je moc důležité. Otázka je, zda je to reálné. Proto se také domnívám, že bychom měli dát také prostor jiným, abychom poznali, zda to jde jinak a třeba i lépe,“ říká mladý volič, ale komu dal svůj hlas prozradit nechce.