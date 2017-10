Psi i jejich páni se dobře baví při nové hře Hoopers

Chebsko - Štěňata, dospělí psi, voříšci nebo šampioni, ti všichni mohou propadnout novému sportu, který pochází z Ameriky a Holandska.

Hoopers je určený pro psy všech ras a bez rozdílu věku.Foto: Deník / Bežáková Jana

Hoopers se nyní dostává i do Karlovarského kraje. Nový sport se rozjel v Kopaninách na Ašsku. „Je určený pro psy všech ras a bez rozdílu věku,“ přiblížila novou aktivitu jediná akreditovaná instruktorka v západních Čechách Dagmar Tabery.



Sport je podle ní vhodný jak pro štěňata od půl roku, tak i pro starší a staré pejsky, kteří jsou stále aktivní a mají rádi pohyb. „Pejsci neskáčou přes překážky. Pouze jimi procházejí a jsou vždy všemi tlapkami na zemi. Nejdou ani do výšek. Nemusí lítat jako splašení a hlídat si čas,“ řekla.

Stejně jako je Hoopers vhodný pro pejsky každého věku, ani jejich dvounozí páníčci nemusí mít strach, že by to nezvládli. „Nemusí mít vysportované tělo a nemusí být ani sportovní typ. Stačí, když rádi chodí na procházky a potřebují svého chlupatého kamaráda vyběhat a sami si užít pobyt na čerstvém vzduchu,“ uvedla Dagmar Tabery.



V týmu má například sedmdesátiletou seniorku s malým pejskem. A oběma jim prý tato aktivita náramně svědčí. „Kromě toho mezi nás chodí bernský salašnický pes, který se doposud jen válel na zahradě a pohyb ho nezajímal.“



Tento sport vznikl právě na popud vysloužilých agiliťáků, jejichž psi už nemohli pro svůj věk nebo zdravotní handicap agility provozovat. Přesto ale byli stále akční a toužili po pohybu. "V současné době existuje už asi patnáct typů škol Hoopers. V Kopaninách u Aše se zabýváme jak školou holandskou, tak americkou. Jsou velmi odlišné a my provozujeme obě právě proto, aby se v některé z nich našel každý pejskař,“ řekla.



Tento sport je v Čechách čerstvou novinkou a do povědomí veřejnosti se dostal teprve v letošním roce. V republice je zatím jen čtrnáct akreditovaných instruktorů.