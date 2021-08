Říká se, že pes je nejlepší přátel člověka. Své o tom ví i trenéři psích mazlíčků, kteří se svým psům věnují naplno a společně se trénují v oblíbené psí štafetě Flyball.

„Je to týmový psí sport, jako jeden z mála. Jedná se o štafetu čtyř pejsků, kteří musí proběhnout přes čtyři překážky, doběhnout k takzvanému boxu, což je vystřelovací zařízení, které sepne mechanismus potom, co na něho pes vyskočí. Ten box vystřelí balónek a s balónkem přiběhnou zpátky do cíle a takto běží čtyři psi za sebou. Vedle sebe samozřejmě soutěží dva týmy a vítěz je ten, kdo dříve doběhne do cíle,“ říká předseda Radek Motyčka předseda spolku a kapitán Flyvaryors.