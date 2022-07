Podle lidí v této branži situace není až tak dramatická, jako tomu už v minulosti bylo. "V roce 2019 bylo mnohem hůře. Ohře je ale v současné době stále sjízdná, větší obtíže jsou od Velichova dále. Pokud lidé vyrazí na raftech, je lepší si vybrat horní úsek Trstěnice - Loket," informoval Vladimír Šeda z půjčovny Dronte.

Václav Malý z Rafting Ohře nevidí situaci se splavností také zatím tak špatnou. "Lidi směřujeme více nahoru, kde jsou také pěkné úseky a jsou sjízdné bez problémů. Níže se to stále dá sjet, ale zde jsou vhodnější spíše pevné lodě než rafty. Vodáci tu musí počítat s občasným drhnutím i tím, že budou lodě muset přenášet. Od Velichova dál je totiž koryto poměrně široké, voda se tu tak rozlévá a není tu taková hloubka," konstatoval Malý a dodal: "Omezujeme ovšem počty lidí na raftech, a to ze šesti na čtyři, aby lodě neměly takový ponor a byly lehčí." Také on přiznal, že s hladinou řeky Ohře už byly mnohem horší roky.

Zájem o půjčovny lodí je velký, ale například v Raftingu Ohře mají stále volné kapacity. Podle Malého je to zřejmě tím, že davy lidí míří na dovolenou k moři.

Otázkou zůstává, jak se situace se splavností změní příští týden, protože tropické teploty mají nadále pokračovat. Meteorologové na příští týden hlásí totiž opět až 35 stupňů Celsia.