Naposledy bylo hodně rušno o uplynulém pátku a jak bývá v Ostrově v poslední době zvykem, řádně se to řešilo přes sociální sítě. Lidé si na nich stěžovali, že kvůli party se nemohli řádně vyspat. Netrh přiznává, že se sousedům nediví, na druhou stranu ale konstatuje, že vlastně nic neporušuje.

Cena tepla v Ostrově má vzrůst o pár stovek. Ve Varech ještě není rozhodnuto

"Městský úřad přijal už před volbami několik stížností a na základě nich zahájil s majitelem podniku správní řízení. Protože jde ale v současné době o osobu, která je vedení města, případem se bude z důvodu systémové podjatosti zabývat jiný úřad. Krajský úřad, kterému jsme záležitost proto předali, nakonec rozhodl, že správní řízení bude řešit Jáchymov," uvádí tajemnice ostrovské radnice Jana Punčochářová.

Podle informací Deníku obdržela radnice stížnost, pod níž se podepsalo 25 obyvatel Ostrova. Podnik Jakoby opakovaně na základě podnětů navštívili policisté i strážníci. Jak ale vysvětlila tajemnice Punčochářová, Ostrov nemá platnou vyhlášku o nočním klidu.

Soud námitku na volby odmítl, Žlutice si volí vedení města

"Ano, bylo se mnou zahájeno správní řízení, ale jsem toho názoru, že přestupky se nahromadily před volbami. Mrzí mě, že Jakoby má u některých lidí nálepku doupěte, kde se scházejí individua, to ale není pravda. Jakoby jsou dva podniky - kavárna a klub. Do kavárny chodí spousta sousedů na kafe a na naše akce docházejí lidé různých profesí a nejde rozhodně o žádnou svoloč. Ta poslední akce nebyla žádná technoparty, jak je mi vyčítáno, ale regulérní halloweenská akce. Policie tu byla, a nic nezjistila," reaguje radní Netrh s tím, že party skončila kolem páté hodiny ráno.

Podle něho se podobné akce konají v Jakoby jednou za měsíc, další se má uskutečnit na začátku prosince. "Pokud zde dochází k nějakým přestupkům, tak jsou to přestupky našich zákazníků. My návštěvníkům ani nedovolujeme, aby po 22. hodině vynášeli ven pití a aby posedávali venku. Že ale lidé chodí ven kouřit, i když máme u nás kuřárnu, a pak jsou venku hluční, za to nemůžeme. Je ovšem pravda, že ta poslední akce byla poněkud hlučná, byly dost ozvučené basy. Většina party, které pořádáme, ale taková není," vysvětluje ostrovský radní.